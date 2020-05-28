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28 мая, источник: ТАСС

Бостонский марафон отменен впервые за 124-летнюю историю

ТАСС, 28 мая. Бостонский марафон, ранее перенесенный на 14 сентября из-за пандемии коронавирусной инфекции, отменен. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

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Источник: AFP 2020

Бостонский марафон не состоится впервые за свою 124-летнюю историю. Сообщается, что марафон будет проведен как виртуальное соревнование. Всем участникам, зарегистрированным на мероприятие, будет возвращена сумма вступительного взноса и гарантирована возможность принять участие в виртуальной версии марафона.

«Нашим главным приоритетом по-прежнему остается охрана здоровья населения, а также наших сотрудников, участников, волонтеров, зрителей и болельщиков, хотя мы не можем принести мир в Бостон в сентябре, мы планируем принести Бостон в мир для исторического 124-го Бостонского марафона», — сказал исполнительный директор Бостонского марафона Том Грилк.

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15 апреля 2013 года в центре Бостона неподалеку от финишной черты марафона с интервалом в 12 секунд прогремели два взрыва. Жертвами теракта стали три человека, более 260 получили ранения. Через несколько дней после этого полиция вышла на след организаторов взрывов — Тамерлана и Джохара Царнаевых. При попытке задержания Тамерлан был убит, а Джохар ранен и арестован.

В апреле 2015 года Джохара Царнаева признали виновным по всем 30 пунктам обвинения и приговорили к смертной казни. 26-летний Царнаев в настоящий момент содержится в тюрьме строгого режима Флоренс в штате Колорадо. Дата его казни до сих пор не была назначена ввиду того, что адвокаты заявляли о своем намерении обжаловать вердикт суда.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в целом в США зафиксировано более 1,7 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 100 тыс. человек.

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