В пул тестирования World Athletics на третий квартал 2020 года вошли 8 легкоатлетов из РФ

По сравнению с первым и вторым кварталами российское представительство в международном пуле тестирования не изменилось. В него по-прежнему входят Ласицкене, Михаил Акименко и Илья Иванюк (все — прыжки в высоту), Сидорова и Тимур Моргунов (оба — прыжки с шестом), многоборец Илья Шкуренев, бегун на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков и Василий Мизинов (ходьба).