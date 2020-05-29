В пул тестирования World Athletics на третий квартал 2020 года вошли 8 легкоатлетов из РФ
МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Восемь российских легкоатлетов, включая чемпионок мира 2019 года Марию Ласицкене и Анжелику Сидорову, вошли в пул
МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Восемь российских легкоатлетов, включая чемпионок мира 2019 года Марию Ласицкене и Анжелику Сидорову, вошли в пул
По сравнению с первым и вторым кварталами российское представительство в международном пуле тестирования не изменилось. В него
Все эти спортсмены с января также включены в расширенный пул тестирования Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Представительство отечественных легкоатлетов в пулах