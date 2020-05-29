Текущие события
Футбол. Зарубежный
18:00
Торпедо-БелАЗ
Смолевичи
Футбол. Зарубежный
20:00
Городея
Неман
Футбол. Зарубежный
21:30
Фрайбург
Байер
Футбол. Зарубежный
30.05
Вольфсбург
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
30.05
Герта
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
30.05
Майнц
Хоффенхайм
Все события
Фоторепортажи
16Николь Ковальчук — прекрасная жена звезды сборной России
24Формуле-1 70 лет
10:57 (мск), источник: ТАСС

В пул тестирования World Athletics на третий квартал 2020 года вошли 8 легкоатлетов из РФ

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Восемь российских легкоатлетов, включая чемпионок мира 2019 года Марию Ласицкене и Анжелику Сидорову, вошли в пул допинг-тестирования Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) на третий квартал 2020 года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе организации.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

По сравнению с первым и вторым кварталами российское представительство в международном пуле тестирования не изменилось. В него по-прежнему входят Ласицкене, Михаил Акименко и Илья Иванюк (все — прыжки в высоту), Сидорова и Тимур Моргунов (оба — прыжки с шестом), многоборец Илья Шкуренев, бегун на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков и Василий Мизинов (ходьба).

Все эти спортсмены с января также включены в расширенный пул тестирования Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Представительство отечественных легкоатлетов в пулах допинг-тестирования РУСАДА на второй квартал 2020 года увеличилось по сравнению с предыдущим до 529 человек.

 Осуждать пятнадцатилетнюю фигуристку за ее выбор было бы неправильно
Джонс атаковал осторожнее и метил туда, где когда-то был правый глаз россиянина
Названы самые дорогие футбольные клубы Европы
Берлинский «Унион» навсегда отстранил своего игрока
Хоккеист молодежки РФ рассказал об отношении канадцев к Путину
Макгрегор близок к поединку с победителем боя Хабиб - Гейджи
СМИ: «Милан» заинтересован в приобретении нападающего «Зенита»
Тактаров оценил драку Тайсона на рестлинг-шоу
Экс-вратарь «Барселоны» возглавил клуб четвертого дивизиона
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь