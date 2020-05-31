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11:41 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Трехкратный олимпийский чемпион Бобби Морроу умер в возрасте 84 лет

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Трехкратный олимпийский чемпион, американский легкоатлет-спринтер Бобби Морроу умер в возрасте 84 лет, сообщается на сайте Всемирной легкоатлетической ассоциации.

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Морроу не стало 30 мая, причины смерти не уточняются.

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Легкоатлет завоевал три олимпийских золота на Играх 1956 года в Мельбурне в беге на 100 м, 200 м и в эстафете 4×100 м. За свою карьеру Морроу установил 11 мировых рекордов. В 1956 году он был признан спортсменом года по версии журнала Sports Illustrated.

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