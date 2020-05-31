Трехкратный олимпийский чемпион Бобби Морроу умер в возрасте 84 лет

Легкоатлет завоевал три олимпийских золота на Играх 1956 года в Мельбурне в беге на 100 м, 200 м и в эстафете 4×100 м. За свою карьеру Морроу установил 11 мировых рекордов. В 1956 году он был признан спортсменом года по версии журнала Sports Illustrated.