World Athletics представила обновленную систему отбора на Олимпийские игры

До 23 мая 2021 года Национальные олимпийские комитеты, у которых еще нет спортсменов, прошедших квалификацию, подают заявки на участие в соревнованиях — только в марафоне и спортивной ходьбе на 50 км. Для участников остальных соревнований крайний срок — 21 июня.