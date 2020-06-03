Чемпионат России по легкой атлетике планируется провести в середине сентября в Чебоксарах
ТАСС, 3 июня. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) планирует провести чемпионат России в середине сентября в Чебоксарах. Об этом сообщает
ТАСС, 3 июня. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) планирует провести чемпионат России в середине сентября в Чебоксарах. Об этом сообщает
Ранее Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) рекомендовала национальным федерациям провести чемпионаты, отложенные
Также стороны обсудили Единую всероссийскую спортивную классификацию (ЕВСК). Представителей комиссии спортсменов волнуют завышенные нормативы, долгое ожидание приказов Министерства спорта и сложности с выполнением нормативов на звание мастера спорта международного класса. Кроме этого, было озвучено предложение создать четкие критерии для получения и контроля выдачи экипировки.
На совещании была затронута проблема нехватки квалифицированных кадров и предложено проработать вопрос доплат врачам и массажистам сборной для удержания специалистов в спортивной сфере. Представители комиссии также подняли вопрос о возврате пошлины в $250 всем легкоатлетам, выступающим в официальных соревнованиях World Athletics.