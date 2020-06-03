Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:30
Вердер
Айнтрахт Ф
03
Футбол. Зарубежный
1.06
Минск
Слуцк
10
Футбол. Зарубежный
1.06
Кельн
РБ Лейпциг
24
Футбол. Зарубежный
5.06
Смолевичи
Городея
Футбол. Зарубежный
5.06
Фрайбург
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
6.06
Слуцк
Торпедо-БелАЗ
Все события
Фоторепортажи
24Формуле-1 70 лет
22Алине Загитовой исполнилось 18 лет
22:54 (мск), источник: ТАСС

Девятидневный карантин станет условием возвращения легкоатлетов на федеральные базы в июле

ТАСС, 3 июня. Легкоатлеты сборной России смогут приступить к тренировочным сборам на базах Министерства спорта РФ, но для этого им придется пройти тест на коронавирус и девятидневный карантин. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В среду ВФЛА провела совещание с комиссией спортсменов организации. В ходе мероприятия глава ВФЛА Евгений Юрченко сообщил, что через четыре месяца на базе «Юг-Спорт» завершат строительство первого в России манежа в среднегорье. Строительные работы на «Нижней» базе тоже подходят к завершению. «В июле легкоатлеты смогут приступить к тренировочным сборам на базах министерства спорта, но для этого им придется пройти обязательный тест на коронавирус и девять дней самоизоляции в номере», — говорится в сообщении.

Работа по возобновлению тренировочного процесса началась 25 мая. Первыми к работе вернулись базы «Новогорск» и «Озеро Круглое» (Подмосковье). С 1 июня открылись четыре остальные федеральные базы, которые расположены в Краснодарском крае, Ставрополье и Крыму.

 Осуждать пятнадцатилетнюю фигуристку за ее выбор было бы неправильно
Джонс атаковал осторожнее и метил туда, где когда-то был правый глаз россиянина
Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 3 июня
«РПЛ — наша общая победа»: как власти возвращают спорт
«Спартак» ищет нового опорника, Ташаев и Тимофеев покинут клуб
Россиянин выиграл онлайн-турнир по быстрым шахматам
Названо главное оружие Нурмагомедова
Экс-капитана сборной России назвали главным пьяницей футбола
«Айнтрахт» разгромил «Вердер» в матче чемпионата Германии
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь