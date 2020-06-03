Девятидневный карантин станет условием возвращения легкоатлетов на федеральные базы в июле

В среду ВФЛА провела совещание с комиссией спортсменов организации. В ходе мероприятия глава ВФЛА Евгений Юрченко сообщил, что через четыре месяца на базе «Юг-Спорт» завершат строительство первого в России манежа в среднегорье. Строительные работы на «Нижней» базе тоже подходят к завершению. «В июле легкоатлеты смогут приступить к тренировочным сборам на базах министерства спорта, но для этого им придется пройти обязательный тест на коронавирус и девять дней самоизоляции в номере», — говорится в сообщении.