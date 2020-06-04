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19:32 (мск), источник: Спорт РИА Новости

ВФЛА рассмотрит вопрос об отзыве лицензий у пяти тренеров

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) на следующем заседании бюро президиума рассмотрит вопрос об отзыве лицензий у пяти тренеров, сообщается на сайте ВФЛА.

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Как отмечается в сообщении, на заседании бюро, которое состоялось на текущей неделе, обсуждалось положение о лицензировании тренеров ВФЛА и связанных с этим процессов. В ближайшее время положение будет доработано и вынесено на утверждение президиума организации.

«На основании действующего документа выявлено 5 тренеров, имеющих более одного дисквалифицированного спортсмена на протяжении последних двух лет. Этим тренерам ВФЛА направит запрос о предоставлении объяснений касательно данной ситуации. На следующем заседании бюро президиума будет рассмотрен вопрос об отзыве у специалистов тренерских лицензий», — говорится в сообщении.

Тренеры будут приглашены для участия в заседании.

Также бюро президиума рекомендовало президиуму на ближайшем заседании рассмотреть жалобы и пересмотреть ранее принятые решения об отзыве двух тренерских лицензий. «Решение президиума поставит точку в этом вопросе. После пересмотра решений (рассмотрения жалоб) Всероссийская федерация легкой атлетики уведомит тренеров о решении президиума в письменной форме», — отмечается в сообщении.

Следующее заседание бюро президиума ВФЛА пройдет 9 июня.

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