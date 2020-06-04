ВФЛА возместит некоторым атлетам затраты на взнос за нейтральный статус

Такое решение принято бюро президиума ВФЛА 2 июня.

«Президент ВФЛА Евгений Юрченко после проведенной на днях видеоконференции с комиссией спортсменов ВФЛА вышел с предложением о необходимости компенсирования спортсменам затрат на взнос, назначенный World Athetics, для получения нейтрального статуса, — говорится в сообщении. — Бюро президиума поддержало инициативу. Было принято решение, что всем российским легкоатлетам, которые получат в 2020 году нейтральный статус и займут призовые места на международных соревнованиях, ВФЛА компенсирует затраты за оплату взноса».

В мае стал известен регламент подачи заявок на получение нейтрального статуса российскими легкоатлетами. Для отправки заявки спортсменам необходимо получить официальные письма от ВФЛА и Российского антидопингового агентства (РУСАДА) с информацией о легкоатлете, а также оплатить денежный сбор. Для взрослого спортсмена (старше 20 лет) он составляет 250 долларов.

Российские легкоатлеты могут выступать на международных соревнованиях только в нейтральном статусе из-за отстранения ВФЛА.