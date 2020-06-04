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19:33 (мск), источник: Спорт РИА Новости

ВФЛА возместит некоторым атлетам затраты на взнос за нейтральный статус

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) компенсирует спортсменам, которые смогут завоевать медали на международных соревнованиях в 2020 году, затраты на оплату взноса, назначенного Всемирной легкоатлетической ассоциацией (World Athletics) для получения нейтрального статуса, сообщается на официальном сайте ВФЛА.

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Такое решение принято бюро президиума ВФЛА 2 июня.

«Президент ВФЛА Евгений Юрченко после проведенной на днях видеоконференции с комиссией спортсменов ВФЛА вышел с предложением о необходимости компенсирования спортсменам затрат на взнос, назначенный World Athetics, для получения нейтрального статуса, — говорится в сообщении. — Бюро президиума поддержало инициативу. Было принято решение, что всем российским легкоатлетам, которые получат в 2020 году нейтральный статус и займут призовые места на международных соревнованиях, ВФЛА компенсирует затраты за оплату взноса».

В мае стал известен регламент подачи заявок на получение нейтрального статуса российскими легкоатлетами. Для отправки заявки спортсменам необходимо получить официальные письма от ВФЛА и Российского антидопингового агентства (РУСАДА) с информацией о легкоатлете, а также оплатить денежный сбор. Для взрослого спортсмена (старше 20 лет) он составляет 250 долларов.

Российские легкоатлеты могут выступать на международных соревнованиях только в нейтральном статусе из-за отстранения ВФЛА.

Также бюро приняло решение, что в срок до 15 июня все комиссии, комитеты и рабочие группы федерации будут сформированы, положения о их деятельности и составы органов будут утверждены и направлены в World Athletics.

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