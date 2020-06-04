Ласицкене раскритиковала позицию ВФЛА по оплате нейтрального статуса

Источник: AP 2020

В четверг ВФЛА объявила, что компенсирует спортсменам, которые смогут завоевать медали на международных соревнованиях в 2020 году, затраты на оплату взноса, назначенного Всемирной легкоатлетической ассоциацией (World Athletics) для получения нейтрального статуса.

«Подобные разделения на “достойных” (получение статуса + топ-3) и “недостойных” (отказ в статусе или мимо топ-3) спортсменов — это дискриминация и разжигание федерацией неприязни между легкоатлетами. Если ВФЛА не может оплатить заявки всех, то стоит прекратить заниматься отбором “избранных”. Еще раз напомню, что нынешние проблемы с нейтральным статусом и долг в 5 миллионов долларов возникли “благодаря” федерации», — написала Ласицкене в Instagram.

В мае стал известен регламент подачи заявок на получение нейтрального статуса российскими легкоатлетами. Для отправки заявки спортсменам необходимо получить официальные письма от ВФЛА и Российского антидопингового агентства (РУСАДА) с информацией о легкоатлете, а также оплатить денежный сбор. Для взрослого спортсмена (старше 20 лет) он составляет 250 долларов.