Легкоатлетка Ласицкене планирует открыть летний международный сезон 14 августа в Монако

Источник: AP 2020

«Мария планирует начать сезон на этапе Бриллиантовой лиги в Монако 14 августа, — сказала Назарова. — Также есть подтверждение от организаторов турнира в немецком Дессау, который пройдет 8 сентября. Что касается других возможных стартов, то далеко не на всех турнирах есть определенность в соревновательных программах».

В середине мая Ласицкене подала заявку в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (World Athletics) заявку на получение нейтрального статуса, которая пока не рассмотрена.

Российские легкоатлеты на период временного лишения Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) членства в World Athletics могут выступать на международных стартах (за исключением Олимпийских, Европейских и Военных игр) только в статусе нейтральных спортсменов.