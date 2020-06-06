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14:16 (мск), источник: ТАСС

Менеджер считает, что Ласицкене может пропустить соревнования из-за неуплаты штрафа ВФЛА

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Менеджер чемпионки мира в прыжках в высоту Марии Ласицкене Ольга Назарова не исключает варианта, при котором спортсменка, как и другие российские легкоатлеты, не сможет выступать на международных соревнованиях, если Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) не выплатит в срок штраф в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (World Athletics). Об этом Назарова сообщила ТАСС.

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Источник: РИА "Новости"

Российские легкоатлеты на период временного лишения Всероссийской федерации легкой атлетики членства в World Athletics могут выступать на международных стартах (за исключением Олимпийских, Европейских и Военных игр) только в статусе нейтральных спортсменов. В настоящее время ни один спортсмен не получил такой статус. Совет World Athletics в марте также принял решение оштрафовать ВФЛА на $5 млн за причастность прежнего руководства организации к фальсификациям документов по делу Данила Лысенко. Штраф должен быть выплачен до 1 июля, в противном случае российские легкоатлеты могут лишиться возможности выступать на международных стартах в любом статусе.

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«Может ли Мария лишиться возможности выступать на международных стартах в этом сезоне в случае неуплаты штрафа в срок? Это запросто может произойти, если такие жесткие условия поставлены перед ВФЛА. Маша же не будет сама платить эти пять миллионов», — сказала Назарова.

Ласицкене первой подала заявку в World Athletics на нейтральный статус еще в середине мая. Планируется, что первым международным турниром у спортсменки в этом сезоне станет этап Бриллиантовой лиги в Монако, который пройдет 14 августа.

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