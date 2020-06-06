Менеджер считает, что Ласицкене может пропустить соревнования из-за неуплаты штрафа ВФЛА

Источник: РИА "Новости"

Российские легкоатлеты на период временного лишения Всероссийской федерации легкой атлетики членства в World Athletics могут выступать на международных стартах (за исключением Олимпийских, Европейских и Военных игр) только в статусе нейтральных спортсменов. В настоящее время ни один спортсмен не получил такой статус. Совет World Athletics в марте также принял решение оштрафовать ВФЛА на $5 млн за причастность прежнего руководства организации к фальсификациям документов по делу Данила Лысенко. Штраф должен быть выплачен до 1 июля, в противном случае российские легкоатлеты могут лишиться возможности выступать на международных стартах в любом статусе.

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«Может ли Мария лишиться возможности выступать на международных стартах в этом сезоне в случае неуплаты штрафа в срок? Это запросто может произойти, если такие жесткие условия поставлены перед ВФЛА. Маша же не будет сама платить эти пять миллионов», — сказала Назарова.