Менеджер считает, что Ласицкене может пропустить соревнования из-за неуплаты штрафа ВФЛА
МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Менеджер чемпионки мира в прыжках в высоту Марии Ласицкене Ольга Назарова не исключает варианта, при котором спортсменка, как и другие российские легкоатлеты, не сможет выступать на международных соревнованиях, если Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) не выплатит в срок штраф в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (World Athletics). Об этом Назарова сообщила ТАСС.