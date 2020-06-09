«Никаких уступок»: российская легкая атлетика на грани краха

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Закопали сами себя

Весь отечественный спорт все еще переживает сложный период, вызванный громкими допинговыми скандалами, и ждет ноябрьского заседания в Спортивном арбитражном суде (CAS), где будет либо помилован, либо казнен как минимум на ближайшие четыре года. Тем временем отечественные легкоатлеты страдают от такой неопределенности.

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Еще в ноябре 2015 года по рекомендации независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) была лишена статуса соответствия по обвинению в систематических нарушениях антидопинговых правил. Из-за этого отечественные легкоатлеты в полном составе (за исключением прыгуньи в длину Дарьи Клишиной) пропустили летнюю Олимпиаду-2016 в Рио-де-Жанейро. В дальнейшем допуск на другие международные соревнования стал для них своего рода квестом, ведь для участия было необходимо получить нейтральный статус. Весь процесс проходил строго индивидуально. При несоответствии даже самому малому критерию, которые определяет Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics), в предоставлении статуса отказывали.

В конце 2019 года российские легкоатлеты лишились и этой возможности. Всему виной так называемое «дело Лысенко», которое серьезно усложнило жизнь всей ВФЛА.

Проблема возникла еще в августе 2018-го, когда прыгун в высоту Данил Лысенко был временно отстранен за пропуск трех допинг-тестов за один соревновательный год. Сам спортсмен в свое оправдание утверждал, что одну из проверок он пропустил из-за болезни и в подтверждение своих слов предоставил медицинские справки. Однако те оказались фальшивыми, в чем Лысенко позднее признался.

При этом атлет в ходе разбирательств отметил, что пошел на мошенничество не по своей воле, а по требованию прежнего руководства ВФЛА во главе с тогдашним президентом федерации Дмитрием Шляхтиным.

В итоге осенью 2019-го дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) отстранил чиновника от его деятельности, а вместе с ним личного тренера Лысенко Евгения Загорулько, исполнительного директора федерации Александра Паркина, главу региональной общественной организации «Федерация легкой атлетики Московской области» Артура Карамяна, начальника отдела спортивных программ ВФЛА Елену Орлову и антидопингового координатора федерации Елену Иконникову.

Своей вины Шляхтин в произошедшем не признал, но в отставку все же подал, и временным главой ВФЛА стала Юлия Тарасенко. Однако ситуация зашла уже слишком далеко: World Athletics приостановила процесс восстановления российского ведомства, что означало и отказ в предоставлении отечественным легкоатлетам нейтрального статуса. Из-за этого все они пропустили зимние международные соревнования. При этом в WA грозились полностью исключить ВФЛА из своего состава, что по сути означало бы ликвидацию федерации.

Ее судьба была предопределена на заседании совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций в Монако 11—12 марта .

Тогда ВФЛА была помилована и отделалась штрафом в размере $10 млн и ограничениями по количеству российских атлетов на ближайшей летней Олимпиаде, куда ВФЛА может заявить не более десяти спортсменов.

Кто призван спасти российскую легкую атлетику

Еще до мартовского заседания совета World Athletics в российском спорте произошли серьезные изменения. А именно — поменялся состав руководства Министерства спорта, которое возглавил Олег Матыцин. Проблемами ВФЛА чиновники занялись незамедлительно.

31 января Минспорт лишил национальную легкоатлетическую федерацию государственной аккредитации и вернул ее только 28 февраля, когда новым президентом ВФЛА был избран Евгений Юрченко. Прежний президиум ведомства был уволен. Точнее, сотрудники подали в отставку, но по требованию министерства.

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B6puOnRCIbg/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Мария Ласицкене (@lasitskene.maria)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-12-29T09:49:55+00:00">29 Дек 2019 в 1:49 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Полномочия в деле по восстановлению статуса ВФЛА были переданы специальной рабочей группе из Минспорта и Олимпийского комитета России.

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В состав этой комиссии вошли новый глава ВФЛА Юрченко, заместитель Матыцина Одес Байсултанов, руководитель главного управления по обеспечению участия в олимпийских спортивных мероприятиях Андрей Конокотин и заведующий сектором по взаимодействию с общероссийскими спортивными федерациями Валерий Куваев из ОКР, генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус и его заместительница Маргарита Пахноцкая, а также двукратная олимпийская чемпионка в прыжке с шестом Елена Исинбаева, многократная чемпионка России в барьерном спринте Мария Аглицкая, многократная чемпионка юниорских национальных чемпионатов в спринте Дженнифер Акиниймика и советник ВФЛА по правовым вопросам Ирина Любосердова.

Также новое руководство ВФЛА публично признало, что допинговые махинации действительно имели место, а обвинения со стороны World Athletics являются обоснованными. Глобальные кадровые изменения в руководстве и открытое признание вины положительно повлияли на судьбу российского ведомства, которое, как уже говорилось ранее, отделалось штрафом и некоторыми ограничениями.

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У ВФЛА нет денег

Конечно, если принимать во внимание тот факт, что российская легкая атлетика стояла на грани полного исключения из состава WA, то со штрафом ВФЛА действительно повезло. Но отчасти.

Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций установил строгие сроки выплаты штрафа: до 1 июля этого года Россия обязана выплатить половину от общей суммы, то есть $5 млн. Данное требование является обязательным. При его выполнении оставшиеся $5 млн автоматически станут условными, а в случае успешной деятельности ВФЛА и отсутствии нарушений антидопинговых правил эта сумма может быть прощена. Если же возникнут новые проблемы с допингом, то вторая половина от общего штрафа должна быть выплачена незамедлительно и одним платежом.

Более серьезные проблемы у ВФЛА возникнут, если первые $5 млн до 1 июля на счет WA не перейдут. При данном стечении обстоятельств российским легкоатлетам в предоставлении нейтрального статуса будет категорически отказано.

В худшем случае ВФЛА может вновь оказаться на грани полного исключения из состава международной ассоциации.

К сожалению, к этому сценарию уже приходится готовиться, ведь $5 млн — очень большая сумма для российской легкоатлетической федерации, которая испытывает серьезные финансовые трудности. Чтобы хоть как-то разгрузиться, ВФЛА за оформление заявки на получение нейтрального статуса в World Athletics ввела обязательный денежный сбор со спортсменов, хотя ранее данная опция являлась для всех бесплатной. Так, взрослые (старше 20 лет) должны заплатить $250, атлеты в возрасте от 18 до 20 лет — $100, несовершеннолетним же ничего платить не придется.

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Естественно, подобные изменения спортсменам пришлись не по душе, и, например, трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене назвала их унизительными, но конкретных претензий по этому поводу не последовало: атлеты понимают, в каком положении находится ВФЛА, и во многом ради себя же пошли на уступки.

Но этого, видимо, недостаточно, ведь необходимых $5 млн, которые надо найти уже менее чем за месяц, у российского ведомства нет.

«Никаких уступок от World Athletics ожидать не стоит — до 1 июля они рассчитывают получить выплату. Но денег сейчас на это нет. Что будет после этой даты — никому не известно. Все будет решать Совет WA. Но надо быть готовыми к любому развитию событий. Почему нет денег? У Евгения Юрченко был план по их поиску. Не знаю, почему он сорвался», — цитирует «Спорт-Экспресс» главу медицинского комитета Российского футбольного союза (РФС) Эдуарда Безуглова, который в марте стал вице-президентом ВФЛА и возглавил антидопинговый комитет федерации.

Поиск денег сейчас является, пожалуй, главной головной болью Юрченко, ведь его ведомство и без того находилось в состоянии кризиса, а пандемия коронавируса COVID-19 лишь только усугубила ситуацию. Не добавляет оптимизма и намерение Минспорта серьезно сократить финансирование профессионального спорта в стране, и неизвестно, коснутся ли они национальной легкоатлетической федерации.

От Олимпийского комитета материальной поддержки тоже ждать не стоит. Как заявил Безуглов, «надеяться, что ОКР выплатит за ВФЛА такой гигантский штраф, наивно».

Естественно, о финансовых сложностях России знают и в World Athletics. Международная ассоциация уже получила заявки на нейтральный статус от Марии Ласицкене, Анжелики Сидоровой, Сергея Шубенкова, Ильи Иванюка, Елены Соколовой, Полины Миллер, Аксаны Гатауллиной и Алексея Федорова. Но рассматривать их никто не будет до тех пор, пока ВФЛА не выплатит штраф.

«В нашем мартовском заявлении было четко указано, что процесс предоставления нейтрального статуса будет приостановлен, если штраф не будет уплачен к 1 июля, и все решения совета будут пересмотрены. Чтобы избежать путаницы, наш отдел придержит любые ответы по полученным заявкам до 1 июля или немногим позже», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы World Athletics.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CAGccb2BAJp/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CAGccb2BAJp/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CAGccb2BAJp/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Russian Athletics Federation (@rusaf_official)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-05-12T20:09:28+00:00">12 Май 2020 в 1:09 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.