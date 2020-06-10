Ганус: Если ВФЛА не выплатит штраф, атлеты лишатся и нейтрального статуса

Источник: Спорт РИА Новости

ВФЛА в ноябре 2015 года была временно лишена членства в World Athletics (ранее — IAAF) из-за многочисленных допинговых нарушений и до сих пор не восстановлена в правах. Ранее World Athletics оштрафовала ВФЛА на 10 миллионов долларов (5 из них условно) за ситуацию с допинговым скандалом. ВФЛА нужно выплатить пять миллионов к 1 июля 2020 года. В среду чемпионы мира Сергей Шубенков, Анжелика Сидорова и Мария Ласицкене выступили с совместным заявлением, в котором попросили руководство ВФЛА озвучить четкий план по выходу из кризиса.

«Я разделяю беспокойство спортсменов о том, что пять миллионов долларов могут быть не выплачены. Это беспокойство есть и у других участников всего этого процесса, сигналы поступают из разных сторон. Пять миллионов долларов обязательно должны быть выплачены. Невнесение этого взноса будет большой ошибкой и приведет к катастрофическим последствиям. Это строгое требование World Athletics и это не вопрос торга. Позиция World Athletics по этому вопросу бескомпромиссная, их кредит терпения исчерпан еще предыдущим руководством ВФЛА во главе с Дмитрием Шляхтиным. Я не хочу предварять решение World Athletics, но последствия могут быть тяжелыми», — сказал Ганус.

«Если платеж не будет внесен до 1 июля, будет рассмотрен вопрос членства ВФЛА в World Athletics и вопрос о нейтральном статусе наших легкоатлетов. Имею в виду, что всего этого можно лишиться. Это отбросит российскую легкую атлетику назад на долгие годы, наши спортсмены просто не смогут выступать ни в каком статусе. Это точно. Нынешнему руководству ВФЛА федерация досталась не то, что в кризисном состоянии, а во внешнем управлении, без денег, без попечителей. Я искренне сочувствую им и искренне надеюсь, что этот платеж будет осуществлен. Время еще есть», — добавил глава РУСАДА.

Ранее Ганус призвал российские корпорации оказать финансовую поддержку ВФЛА и создать прозрачный фонд и инструменты контроля целевого финансирования. «Для самой ВФЛА пять миллионов долларов являются неподъемной суммой. Я уже раньше выступал, призывал предпринимательское сообщество России помочь ВФЛА. Спонсоров из-за границы ждать сейчас не приходится. Поэтому нужны спонсоры внутри России, но для их привлечения должны быть созданы условия. Надо создать фонд возрождения легкой атлетики. Не надо ждать эти пять миллионов от государства», — отметил он.