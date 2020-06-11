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16:54 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Диак признал в суде, что спас 23 российских допингеров

Бывший президент Международной федерации легкой атлетики Ламин Диак во время суда в Париже признал, что скрыл 23 допинговых инцидента с российскими спортсменами накануне лондонской Олимпиады-2012 и московского чемпионата мира-2013.

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Источник: Спорт-Экспресс

При этом 87-летний сенегалец отрицает, что лично брал российские деньги, в частности — на избирательную кампанию экс-президента своей страны. Якобы речь шла только о российских выплатах на счета федерации.

— Мне необходимо было сохранить финансовое здоровье и репутацию организации, и я был готов ради этого пойти на компромисс, — сказал Диак во время судебного заседанию по делу о коррупции в международной федерации.

Функционер уверят, что ничего не знал о схеме, при которой легкоатлет, заплатив около 300 тысяч евро, мог аннулировать свой положительный допинг-тест или показатель в паспорте крови. В случае признания Диака виновным, ему грозить до десяти лет тюрьмы, сообщает L’Equipe.

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