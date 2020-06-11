Диак признал в суде, что спас 23 российских допингеров

Источник: Спорт-Экспресс

При этом 87-летний сенегалец отрицает, что лично брал российские деньги, в частности — на избирательную кампанию экс-президента своей страны. Якобы речь шла только о российских выплатах на счета федерации.

— Мне необходимо было сохранить финансовое здоровье и репутацию организации, и я был готов ради этого пойти на компромисс, — сказал Диак во время судебного заседанию по делу о коррупции в международной федерации.