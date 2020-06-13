Загорулько предложил чиновникам вернуть ордена, которые они получили за дисквалифицированных спортсменов
Знаменитый тренер по прыжкам в высоту Евгений Загорулько в интервью «СЭ» высказал интересную мысль.
Знаменитый тренер по прыжкам в высоту Евгений Загорулько в интервью «СЭ» высказал интересную мысль.
По словам прославленного специалиста, было бы логично, чтобы свои медали после дисквалификации возвращали не только спортсмены, но и те, кто получил за это
— Мы со спортсменами получаем за свои достижения одни деньги, люди наверху за них же — ордена, медали и другие деньги, — сказал Загорулько. — Хорошо. Раз мы в одной лодке. Вот Шустов, Сильнов, Чичерова — у них отобрали медали. Так давайте все, кто причастен к ним, сложим все ордена, медали и все остальное.
— Абсолютно логично.
— Если все — то все. Ведь чиновников награждали за достижения моих спортсменов. Так пусть тогда, когда у ребят