Загорулько предложил чиновникам вернуть ордена, которые они получили за дисквалифицированных спортсменов

Источник: Спорт-Экспресс

По словам прославленного специалиста, было бы логично, чтобы свои медали после дисквалификации возвращали не только спортсмены, но и те, кто получил за это какие-то награды. В конце прошлого года этот тренер был отстранен от работы бывшим главой ВФЛА Дмитрием Шляхтиным фоне допингового скандала вокруг Данила Лысенко, ученика Загорулько.

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— Мы со спортсменами получаем за свои достижения одни деньги, люди наверху за них же — ордена, медали и другие деньги, — сказал Загорулько. — Хорошо. Раз мы в одной лодке. Вот Шустов, Сильнов, Чичерова — у них отобрали медали. Так давайте все, кто причастен к ним, сложим все ордена, медали и все остальное.

— Абсолютно логично.

— Если все — то все. Ведь чиновников награждали за достижения моих спортсменов. Так пусть тогда, когда у ребят что-то забирают, и они вернут. Но у нас так не получается. Тот же Шляхтин свалил все на меня, сказал, что сам не причем, и работает себе министром спорта в Самарской области. Класс! Правильно в народе говорят: украдешь 100 миллионов — выговор, украдешь палку колбасы — влепят два года. (Владимир Иванов).