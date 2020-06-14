Текущие события
Футбол. Зарубежный
15:00
Атлетик
Атлетико
Футбол. Зарубежный
16:00
Энергетик-БГУ
Белшина
Футбол. Зарубежный
16:30
Майнц
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
18:00
Рух
Витебск
Футбол. Зарубежный
19:00
Шальке-04
Байер
Футбол. Зарубежный
20:00
БАТЭ
Шахтер С
Футбол. Зарубежный
20:30
Реал
Эйбар
Футбол. Зарубежный
23:00
Реал Сосьедад
Осасуна
Все события
Фоторепортажи
12Великий тренер и воспитатель. Лучшие фото к 90-летию легендарного Виктора Тихонова
22Шесть лет назад «Реал» выиграл десятый Кубок чемпионов
12:08 (мск), источник: ТАСС

Чемпион мира в прыжках в длину Меньков отправил заявку на нейтральный статус

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Чемпион мира 2013 года в прыжках в длину Александр Меньков отправил в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (World Athletics) заявку на выступление на международных стартах под нейтральным флагом. Об этом сообщил ТАСС менеджер спортсмена Павел Воронков.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Ранее World Athletics опубликовала регламент для нейтральных спортсменов на 2020 год. Заявки на получение нейтрального статуса будут рассмотрены международной федерацией только с приложенными официальными письмами от Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА), в которых будет содержаться информация о спортсмене, а также оплаченным взносом в размере $250.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Александр Меньков отправил заявку в World Athletics, — сказал Воронков. — Также отправила заявку Анастасия Еремянц».

Читайте также
Ганус: Если ВФЛА не выплатит штраф, атлеты лишатся и нейтрального статуса

Как сообщал ранее ТАСС, 17 российских легкоатлетов уже подтвердили отправку заявок на нейтральный статус в международную федерацию. Первыми в середине мая это сделали чемпионки мира 2019 года Мария Ласицкене (прыжки в высоту) и Анжелика Сидорова (прыжки с шестом) и серебряный призер мирового первенства 2019 года Сергей Шубенков (бег на 110 метров с барьерами).

В июне заявки отправили серебряный призер ЧМ-2019 в ходьбе на 20 км Василий Мизинов, обладатель бронзовой медали ЧМ-2019 в прыжках в высоту Илья Иванюк, серебряный призер ОИ-2012 в прыжках в длину Елена Соколова, а также Полина Миллер, Александр Комаров, Алена Мамина, Максим Якушев (все — бег), Аксана Гатауллина, Елизавета Бондаренко и Ольга Муллина (все — прыжки с шестом), Алексей Федоров (тройной прыжок), Алексей Худяков (метание диска), Денис Лукьянов (метание молота) и Александра Ярышкина (прыжки в высоту).

Российские легкоатлеты на период временного лишения ВФЛА членства в World Athletics могут выступать на международных стартах (за исключением Олимпийских, Европейских и Военных игр) только в статусе нейтральных спортсменов (ANA).

В настоящее время ни один спортсмен не получил такой статус. Совет World Athletics в марте также принял решение оштрафовать ВФЛА на $5 млн за причастность прежнего руководства организации к фальсификациям документов по делу Данила Лысенко. Штраф должен быть выплачен до 1 июля, в противном случае российские легкоатлеты лишатся возможности выступать на международных стартах в любом статусе.

Читайте также
 Осуждать пятнадцатилетнюю фигуристку за ее выбор было бы неправильно
Джонс атаковал осторожнее и метил туда, где когда-то был правый глаз россиянина
Месси оформил новый индивидуальный рекорд в Ла Лиге
«Арсенал» планирует продлить контракт с форвардом
Экс-игрок ПСЖ близок к переходу в «Эвертон»
Экс-игрок КХЛ - мэр в США, но остался гражданином Казахстана
Итальянский боец UFC «задушил» соперника
У Ф-1 есть запасной вариант на случай отмены Гран При России
Российский игрок системы «Эдмонтона» проведет сезон в ЦСКА
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь