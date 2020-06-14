Чемпион мира в прыжках в длину Меньков отправил заявку на нейтральный статус

Источник: РИА "Новости"

Ранее World Athletics опубликовала регламент для нейтральных спортсменов на 2020 год. Заявки на получение нейтрального статуса будут рассмотрены международной федерацией только с приложенными официальными письмами от Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА), в которых будет содержаться информация о спортсмене, а также оплаченным взносом в размере $250.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--c5e537e83fe4a54945df" data-vnd="c5e537e83fe4a54945df" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=c5e537e83fe4a54945df" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Александр Меньков отправил заявку в World Athletics, — сказал Воронков. — Также отправила заявку Анастасия Еремянц».

Как сообщал ранее ТАСС, 17 российских легкоатлетов уже подтвердили отправку заявок на нейтральный статус в международную федерацию. Первыми в середине мая это сделали чемпионки мира 2019 года Мария Ласицкене (прыжки в высоту) и Анжелика Сидорова (прыжки с шестом) и серебряный призер мирового первенства 2019 года Сергей Шубенков (бег на 110 метров с барьерами).

В июне заявки отправили серебряный призер ЧМ-2019 в ходьбе на 20 км Василий Мизинов, обладатель бронзовой медали ЧМ-2019 в прыжках в высоту Илья Иванюк, серебряный призер ОИ-2012 в прыжках в длину Елена Соколова, а также Полина Миллер, Александр Комаров, Алена Мамина, Максим Якушев (все — бег), Аксана Гатауллина, Елизавета Бондаренко и Ольга Муллина (все — прыжки с шестом), Алексей Федоров (тройной прыжок), Алексей Худяков (метание диска), Денис Лукьянов (метание молота) и Александра Ярышкина (прыжки в высоту).

Российские легкоатлеты на период временного лишения ВФЛА членства в World Athletics могут выступать на международных стартах (за исключением Олимпийских, Европейских и Военных игр) только в статусе нейтральных спортсменов (ANA).