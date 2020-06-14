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13:59 (мск), источник: ТАСС

Пахноцкая: Предыдущие планы по выходу ВФЛА из кризиса не принесли результата

ТАСС, 14 июня. Предыдущие действия, направленные на выход Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) из кризиса, не принесли желаемого результата. Такое мнение на онлайн-конференции «Российская легкая атлетика: пути выхода из кризиса» высказала заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая.

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Источник: РИА "Новости"

«Ситуация в российской легкой атлетике длится больше пяти лет, — сказала Пахноцкая. — Мне кажется, что слово кризис здесь не подходит, то, что происходит, это даже никакой не кризис, это руины после неоднократного атомного или какого-то другого взрыва. И на этих обломках люди, которых я всегда готова поддержать, пытаются не сдаться, не опустить рук и двигаться вперед, а с другой стороны есть и такие, которые даже в этих обломках хотят что-то себе урвать. Казалось, нужно сделать вывод и действовать по какому-то другому плану, те планы, которые предлагались ранее неоднократно, результата не принесли».

ВФЛА в 2015 году была дисквалифицирована за многочисленные нарушения антидопинговых правил, впоследствии отстранение неоднократно продлевалось. В этой связи российские легкоатлеты с 2016 года вынуждены выступать в нейтральном статусе.

До 1 июля ВФЛА должна оплатить штраф в размере $5 млн, который был наложен за фальсификацию документов по делу серебряного призера чемпионата мира по легкой атлетике в прыжках в высоту Данила Лысенко, который обвиняется в нарушении антидопинговых правил. Если этого не произойдет, российские легкоатлеты не смогут выступать на международных соревнованиях.

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