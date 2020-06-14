Пахноцкая: Предыдущие планы по выходу ВФЛА из кризиса не принесли результата

«Ситуация в российской легкой атлетике длится больше пяти лет, — сказала Пахноцкая. — Мне кажется, что слово кризис здесь не подходит, то, что происходит, это даже никакой не кризис, это руины после неоднократного атомного или какого-то другого взрыва. И на этих обломках люди, которых я всегда готова поддержать, пытаются не сдаться, не опустить рук и двигаться вперед, а с другой стороны есть и такие, которые даже в этих обломках хотят что-то себе урвать. Казалось, нужно сделать вывод и действовать по какому-то другому плану, те планы, которые предлагались ранее неоднократно, результата не принесли».