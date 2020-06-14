Дисциплинарный комитет РУСАДА рассмотрит первые дела чувашских легкоатлетов в июне
ТАСС, 14 июня. Дисциплинарный комитет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) планирует рассмотреть первые дела чувашских легкоатлетов в июне. Об этом на
ТАСС, 14 июня. Дисциплинарный комитет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) планирует рассмотреть первые дела чувашских легкоатлетов в июне. Об этом на
В начале мая Пахноцкая сообщила ТАСС, что материалы по спортсменам уже были переданы в комитет. В ходе расследования РУСАДА в период с 2017 по 2019 год был выявлен ряд случаев возможного нарушения антидопинговых правил спортсменами и персоналом одного из спортивных училищ Чувашии. В ходе проверки были опрошены 150 лиц — спортсмены и персонал. РУСАДА установило, что 70 спортсменов использовали запрещенный метод с помощью спортивных врачей.
«В Чувашии речь идет о целом ряде спортсменов:
Дисциплинарный антидопинговый комитет является независимой от РУСАДА структурой, которая принимает решение о возможности наказания спортсменов и тренеров, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил.