Более 600 представителей легкой атлетики в РФ нарушили антидопинговые правила с 2000 года

Источник: РИА "Новости"

«В ВФЛА идет огромнейшая работа по созданию базы данных по всем нарушителям антидопинговых правил в легкой атлетике с 2000 года, — сказал Безуглов. — Нами уже выявлено потенциально более 600 человек, которые за этот период были нарушителями антидопинговых правил. Обработана база почти по 300 представителям легкой атлетики начиная с 2004 года. Дисквалификацию отбывают 90 человек, пожизненно дисквалифицировано — десять».

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--c5e537e83fe4a54945df" data-vnd="c5e537e83fe4a54945df" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=c5e537e83fe4a54945df" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Есть регионы, которые имеют подавляющее преимущество по числу дисквалифицированных спортсменов. На первом месте Москва с 70 представителями (из 300 проанализированных), потом идет Мордовия (45 человек), Санкт-Петербург и Свердловская область борются за печальное третье место», — добавил Безуглов.

ВФЛА в 2015 году была дисквалифицирована за многочисленные нарушения антидопинговых правил, впоследствии отстранение неоднократно продлевалось. В этой связи российские легкоатлеты с 2016 года вынуждены выступать в нейтральном статусе.

До 1 июля ВФЛА должна оплатить штраф в размере $5 млн, который был наложен за фальсификацию документов по делу серебряного призера чемпионата мира по легкой атлетике в прыжках в высоту Данила Лысенко, который обвиняется в нарушении антидопинговых правил. Если этого не произойдет, российские легкоатлеты не смогут выступать на международных соревнованиях.