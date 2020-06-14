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15:30 (мск), источник: ТАСС

Более 600 представителей легкой атлетики в РФ нарушили антидопинговые правила с 2000 года

ТАСС, 14 июня. Более 600 представителей российской легкой атлетики нарушили антидопинговые правила с 2000 года. Об этом на онлайн-конференции «Российская легкая атлетика: пути выхода из кризиса» заявил вице-президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Эдуард Безуглов.

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Источник: РИА "Новости"

«В ВФЛА идет огромнейшая работа по созданию базы данных по всем нарушителям антидопинговых правил в легкой атлетике с 2000 года, — сказал Безуглов. — Нами уже выявлено потенциально более 600 человек, которые за этот период были нарушителями антидопинговых правил. Обработана база почти по 300 представителям легкой атлетики начиная с 2004 года. Дисквалификацию отбывают 90 человек, пожизненно дисквалифицировано — десять».

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«Есть регионы, которые имеют подавляющее преимущество по числу дисквалифицированных спортсменов. На первом месте Москва с 70 представителями (из 300 проанализированных), потом идет Мордовия (45 человек), Санкт-Петербург и Свердловская область борются за печальное третье место», — добавил Безуглов.

ВФЛА в 2015 году была дисквалифицирована за многочисленные нарушения антидопинговых правил, впоследствии отстранение неоднократно продлевалось. В этой связи российские легкоатлеты с 2016 года вынуждены выступать в нейтральном статусе.

До 1 июля ВФЛА должна оплатить штраф в размере $5 млн, который был наложен за фальсификацию документов по делу серебряного призера чемпионата мира по легкой атлетике в прыжках в высоту Данила Лысенко, который обвиняется в нарушении антидопинговых правил. Если этого не произойдет, российские легкоатлеты не смогут выступать на международных соревнованиях.

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