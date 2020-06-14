ВФЛА работает над созданием системы аннулирования результатов уличенных в допинге атлетов

«ВФЛА до сих пор не аннулировала ни одного результата дисквалифицированного спортсмена, которые были показаны на внутрироссийских соревнованиях. Такая ситуация только на руку “допингерам”. В ближайшее время федерация займется этим и намерена привести все в соответствие с мировой практикой» — сообщил Безуглов.

ВФЛА в 2015 году была дисквалифицирована за многочисленные нарушения антидопинговых правил, впоследствии отстранение неоднократно продлевалось. В этой связи российские легкоатлеты с 2016 года вынуждены выступать в нейтральном статусе.