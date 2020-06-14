Пожизненно дисквалифицированный тренер Чегин работал с 26 наказанными за допинг атлетами

«В настоящее время у нас имеется действующих 39 тренеров, у которых были дисквалифицированы два спортсмена, у 15 тренеров — три спортсмена, семь тренеров имеют по пять и по четыре дисквалифицированных, четыре тренера — шесть наказанных за допинг и более, пожизненно дисквалифицированный Виктор Чегин имеет 26 попавшихся на нарушениях антидопинговых правил спортсменов. О какой антидопинговой толерантности мы можем сейчас говорить?» — заявил Безуглов.