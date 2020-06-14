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15:43 (мск), источник: ТАСС

Пожизненно дисквалифицированный тренер Чегин работал с 26 наказанными за допинг атлетами

ТАСС, 14 июня. Отбывающий пожизненную дисквалификацию тренер Виктор Чегин работал с 26 легкоатлетами, нарушившими антидопинговые правила. Об этом на онлайн-конференции «Российская легкая атлетика: пути выхода из кризиса» заявил вице-президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Эдуард Безуглов.

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Источник: РИА "Новости"

«В настоящее время у нас имеется действующих 39 тренеров, у которых были дисквалифицированы два спортсмена, у 15 тренеров — три спортсмена, семь тренеров имеют по пять и по четыре дисквалифицированных, четыре тренера — шесть наказанных за допинг и более, пожизненно дисквалифицированный Виктор Чегин имеет 26 попавшихся на нарушениях антидопинговых правил спортсменов. О какой антидопинговой толерантности мы можем сейчас говорить?» — заявил Безуглов.

С 2005 по 2015 год за нарушение антидопинговых правил были наказаны более 20 учеников Чегина.

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