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16:54 (мск), источник: ТАСС

Легкоатлетка Гладких дисквалифицирована на четыре года за употребление допинга

ТАСС, 15 июня. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало бегунью Анну Гладких на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

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25-летняя Гладких признана нарушившей пункт 2.1 Общероссийских антидопинговых правил («Наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена»).

Дисквалификация спортсменки будет отсчитываться с 19 мая 2020 года, ее результаты в период с 2 июня 2015 года по 1 июня 2019 года будут аннулированы.

В 2014 году Гладких принимала участие в чемпионате России в помещении в беге на 400 м, в том же году стала третьей на юношеской Спартакиаде и первой на чемпионате Урала.

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