Российским легкоатлетам отказали в отсрочке. Пандемия — не повод отложить штраф

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) обратилась в World Athletics c просьбой отсрочить первый платеж в размере пяти миллионов долларов, который наша страна должна сделать в качестве штрафа за многочисленные допинговые манипуляции. ВФЛА просила международную федерацию войти в тяжелое финансовое положение в условиях пандемии и не ставить столь жестких сроков.
— Подтверждаем, что запрос от ВФЛА поступил, — сказала пресс-секретарь World Athletics Николь Джеффри в интервью ТАСС. — Мы ответили, что никаких изменений в санкциях не будет.
Ранее такую же позицию озвучивал глава World Athletics Себастьян Коэ. Таким образом, если в ближайшие две недели наши чиновники не придумают, где взять пять миллионов долларов, уже с июля Мария Ласицкене, Сергей Шубенков, Анжелика Сидорова и другие наши звезды потеряют право выступать на международных соревнованиях на неопределенный срок. В начале августа мировой легкоатлетический сезон возобновится без них.
«Шестерки Родченкова говорили: «Ваше дело прыгать, а отвечать будем мы». Шокирующее интервью Загорулько Кто будет платить по 250 долларов за заявку — уже неважно.
Еще одно неприятное последствие: если первый платеж не поступит вовремя, общая сумма штрафа должна увеличиться до 10 миллионов долларов. Это следует из санкций, которые WA наложила на ВФЛА после скандального дела прыгуна в высоту Данила Лысенко. Напомним, там имело место мошенничество с поддельной медицинской справкой, после чего все предыдущее руководство ВФЛА вынуждено было уйти в отставку. Главным условием для того, чтобы наши легкоатлеты могли выступать хотя бы в нейтральном статусе, стали выплата штрафа и в целом обновление федерации.
ВФЛА с конца зимы этого года возглавляет новый руководитель — бизнесмен Евгений Юрченко, состав президиума также полностью обновился. Мониторить процесс «перерождения» ВФЛА должна специально созданная рабочая группа, куда войдут представители как российской стороны, так и WA и два независимых эксперта. Формирование этой группы в данный момент завершается, но заседания в период карантина не проводились.
Пока же WA заявила, что за рассмотрение заявки на выступление в нейтральном статусе российские спортсмены должны выплачивать по 250 долларов, независимо от финального ответа. Руководство ВФЛА вызвалось взять эти расходы на себя, но пока только в отношении призеров международных соревнований. Впрочем, если штраф не будет выплачен вовремя, все это уже неважно: тогда нашим спортсменам в принципе будет запрещено соревноваться везде, кроме территории России.
Ласицкене, Шубенков и Сидорова просят о помощи
Если вопрос со штрафом в пять миллионов долларов не решится в срок, то наши спортсмены наверняка пропустят, как минимум, текущий летний сезон. А он стартует уже 14 августа этапом «Бриллиантовой лиги» в Монако и продлится потом вплоть до 17 октября, когда запланирован турнир в Китае. Естественно, расписание пока только предварительное и может быть скорректировано в любой момент в свете пандемии.
Пока же ведущие спортсмены страны — чемпионы мира Мария Ласицкене, Анжелика Сидорова и Сергей Шубенков — выпустили совместное заявление. Там они фактически угрожают руководству ВФЛА, что если то не найдет денег для выплаты штрафа — они сами напрямую займутся этим вопросом. Правда, не вполне понятно, где и у кого можно попросить такую сумму. Олимпийский комитет России, например, уже заявил, что финансовая помощь ВФЛА не входит в его компетенцию. Вполне вероятно, что наши чемпионы собираются пойти со своими проблемами к высшим руководителям страны.
— За три недели до дедлайна создается ощущение, что российские легкоатлеты снова пропустят не только предстоящий летний сезон, но и Олимпийские игры в Токио, — заявили спортсмены. — Мы просим нынешнее руководство федерации в разумные сроки открыто озвучить реальное положение дел по обеспечению возможности спортсменов выступать на международной арене и четкий план по выходу из кризиса. Невыполнение взятых ВФЛА на себя обязательств приведет к окончательному исключению российских легкоатлетов из международной федерации и, соответственно, лишит их даже малейших шансов выступить на ближайших Олимпийских играх. Мы не хотим снова рисковать своими карьерами, поэтому рассчитываем, что ВФЛА найдет выход, и нам не придется обращаться напрямую в вышестоящие инстанции за помощью в решении этого вопроса.