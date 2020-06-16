Российским легкоатлетам отказали в отсрочке. Пандемия — не повод отложить штраф

Источник: Спорт-Экспресс

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) обратилась в World Athletics c просьбой отсрочить первый платеж в размере пяти миллионов долларов, который наша страна должна сделать в качестве штрафа за многочисленные допинговые манипуляции. ВФЛА просила международную федерацию войти в тяжелое финансовое положение в условиях пандемии и не ставить столь жестких сроков.

— Подтверждаем, что запрос от ВФЛА поступил, — сказала пресс-секретарь World Athletics Николь Джеффри в интервью ТАСС. — Мы ответили, что никаких изменений в санкциях не будет.

Ранее такую же позицию озвучивал глава World Athletics Себастьян Коэ. Таким образом, если в ближайшие две недели наши чиновники не придумают, где взять пять миллионов долларов, уже с июля Мария Ласицкене, Сергей Шубенков, Анжелика Сидорова и другие наши звезды потеряют право выступать на международных соревнованиях на неопределенный срок. В начале августа мировой легкоатлетический сезон возобновится без них.

«Шестерки Родченкова говорили: «Ваше дело прыгать, а отвечать будем мы». Шокирующее интервью Загорулько Кто будет платить по 250 долларов за заявку — уже неважно.

Еще одно неприятное последствие: если первый платеж не поступит вовремя, общая сумма штрафа должна увеличиться до 10 миллионов долларов. Это следует из санкций, которые WA наложила на ВФЛА после скандального дела прыгуна в высоту Данила Лысенко. Напомним, там имело место мошенничество с поддельной медицинской справкой, после чего все предыдущее руководство ВФЛА вынуждено было уйти в отставку. Главным условием для того, чтобы наши легкоатлеты могли выступать хотя бы в нейтральном статусе, стали выплата штрафа и в целом обновление федерации.

ВФЛА с конца зимы этого года возглавляет новый руководитель — бизнесмен Евгений Юрченко, состав президиума также полностью обновился. Мониторить процесс «перерождения» ВФЛА должна специально созданная рабочая группа, куда войдут представители как российской стороны, так и WA и два независимых эксперта. Формирование этой группы в данный момент завершается, но заседания в период карантина не проводились.

Пока же WA заявила, что за рассмотрение заявки на выступление в нейтральном статусе российские спортсмены должны выплачивать по 250 долларов, независимо от финального ответа. Руководство ВФЛА вызвалось взять эти расходы на себя, но пока только в отношении призеров международных соревнований. Впрочем, если штраф не будет выплачен вовремя, все это уже неважно: тогда нашим спортсменам в принципе будет запрещено соревноваться везде, кроме территории России.

Ласицкене, Шубенков и Сидорова просят о помощи

Если вопрос со штрафом в пять миллионов долларов не решится в срок, то наши спортсмены наверняка пропустят, как минимум, текущий летний сезон. А он стартует уже 14 августа этапом «Бриллиантовой лиги» в Монако и продлится потом вплоть до 17 октября, когда запланирован турнир в Китае. Естественно, расписание пока только предварительное и может быть скорректировано в любой момент в свете пандемии.

Пока же ведущие спортсмены страны — чемпионы мира Мария Ласицкене, Анжелика Сидорова и Сергей Шубенков — выпустили совместное заявление. Там они фактически угрожают руководству ВФЛА, что если то не найдет денег для выплаты штрафа — они сами напрямую займутся этим вопросом. Правда, не вполне понятно, где и у кого можно попросить такую сумму. Олимпийский комитет России, например, уже заявил, что финансовая помощь ВФЛА не входит в его компетенцию. Вполне вероятно, что наши чемпионы собираются пойти со своими проблемами к высшим руководителям страны.