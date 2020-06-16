«Мы на грани полной изоляции». Обращение Шубенкова, Сидоровой и Ласицкене
Звезды русской легкой атлетики требуют оплатить штраф пять миллионов долларов.
Звезды русской легкой атлетики требуют оплатить штраф пять миллионов долларов.
Чемпионы мира Сергей Шубенков и Анжелика Сидорова, а также трехкратная чемпионка мира Мария Ласицкене отреагировали на информацию о том, что Всероссийская федерация легкой атлетики не получит отсрочку по выплате штрафа в 5 миллионов долларов за подлог документов. Российская сторона заявляет, что таких денег на ее счетах нет. Если к 1 июля ситуация не разрешится, штраф увеличится вдвое, а наши спортсмены не смогут выступать на международных соревнованиях даже под нейтральным флагом.
Международная федерация объявила о штрафе World Athletics три месяца назад. Наши чиновники не стали оспаривать это решение, но и денег на выплату не нашли. Это может привести к тому, что на ближайших Олимпийских играх не будет ни одного российского легкоатлета, а Шубенков, Сидорова и Ласицкене пропустят вторую Олимпиаду подряд. Сегодня звезды мировой легкой атлетики из России не понимают, что ждет их после 1 июля. Об этом они написали в открытом письме руководству нашего спорта, которое они передали в «СЭ».
Вот полный текст письма:
«Временное отстранение ВФЛА из World Athletics продолжается с осени 2015 года. Нельзя сказать, что за этот период ситуация кардинально улучшилась. Мы пропустили Олимпийские игры в Рио, из этих почти пяти лет российские легкоатлеты два года не имели возможности соревноваться за рубежом даже в нейтральном статусе. К тому же, за это время наша легкая атлетика растеряла полностью все международные связи.
Сейчас мы находимся на грани полной изоляции, которая не позволит нам как в ближайшем, так и в отдаленном будущем выступать на любых международных турнирах, включая Олимпийские игры. Фактически, это приведет к завершению карьер тысяч спортсменов.
К нынешней ситуации привело, в том числе, отсутствие конструктивного диалога и с World Athletics, и с легкоатлетическими федерациями других стран. Ситуация ухудшилась не только в международных отношениях, но и внутри нашей легкоатлетической страны. Последние действия бывшего руководства ВФЛА привели к лишению спортсменов нейтрального статуса и пропуска зимнего сезона-2020.
Есть ряд вопросов, на которые мы не можем получить ответы все последние пять лет:
В середине марта World Athletics была озвучена конкретная дата — 1 июля, до которой все разногласия между ВФЛА и WA должны быть разрешены. Мы обеспокоены, что WA и российское спортивное руководство имеют разное мнение о процессе восстановления ВФЛА и до настоящего времени (за две недели до дедлайна) не достигли компромисса. Настораживает и отсутствие полной информации о процессе восстановления ВФЛА и состоянии контактов с WA и AIU.
Рассчитываем на то, что в уже ближайшее время российское легкоатлетическое сообщество получит ответы на все вопросы. В том числе и на главный: что ждет нас после 1 июля?