«Мы на грани полной изоляции». Обращение Шубенкова, Сидоровой и Ласицкене

Чемпионы мира Сергей Шубенков и Анжелика Сидорова, а также трехкратная чемпионка мира Мария Ласицкене отреагировали на информацию о том, что Всероссийская федерация легкой атлетики не получит отсрочку по выплате штрафа в 5 миллионов долларов за подлог документов. Российская сторона заявляет, что таких денег на ее счетах нет. Если к 1 июля ситуация не разрешится, штраф увеличится вдвое, а наши спортсмены не смогут выступать на международных соревнованиях даже под нейтральным флагом.

Международная федерация объявила о штрафе World Athletics три месяца назад. Наши чиновники не стали оспаривать это решение, но и денег на выплату не нашли. Это может привести к тому, что на ближайших Олимпийских играх не будет ни одного российского легкоатлета, а Шубенков, Сидорова и Ласицкене пропустят вторую Олимпиаду подряд. Сегодня звезды мировой легкой атлетики из России не понимают, что ждет их после 1 июля. Об этом они написали в открытом письме руководству нашего спорта, которое они передали в «СЭ».

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script><p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--1764ff561e63c3a4bbe0" data-vnd="1764ff561e63c3a4bbe0" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"><iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=1764ff561e63c3a4bbe0" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe></p> Во время загрузки произошла ошибка.

Вот полный текст письма:

«Временное отстранение ВФЛА из World Athletics продолжается с осени 2015 года. Нельзя сказать, что за этот период ситуация кардинально улучшилась. Мы пропустили Олимпийские игры в Рио, из этих почти пяти лет российские легкоатлеты два года не имели возможности соревноваться за рубежом даже в нейтральном статусе. К тому же, за это время наша легкая атлетика растеряла полностью все международные связи.

Сейчас мы находимся на грани полной изоляции, которая не позволит нам как в ближайшем, так и в отдаленном будущем выступать на любых международных турнирах, включая Олимпийские игры. Фактически, это приведет к завершению карьер тысяч спортсменов.

К нынешней ситуации привело, в том числе, отсутствие конструктивного диалога и с World Athletics, и с легкоатлетическими федерациями других стран. Ситуация ухудшилась не только в международных отношениях, но и внутри нашей легкоатлетической страны. Последние действия бывшего руководства ВФЛА привели к лишению спортсменов нейтрального статуса и пропуска зимнего сезона-2020.

Есть ряд вопросов, на которые мы не можем получить ответы все последние пять лет:

— Кто в этом всем виноват?

— Почему атлеты продолжают отвечать за прошлое, к которому нынешнее поколение не имеет никакого отношения?

— Кто и как действительно отстаивал все это время наши права?

— Почему за действия руководителей все время отвечают спортсмены?

— Как долго российские легкоатлеты будут довольствоваться нейтральным статусом?

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В середине марта World Athletics была озвучена конкретная дата — 1 июля, до которой все разногласия между ВФЛА и WA должны быть разрешены. Мы обеспокоены, что WA и российское спортивное руководство имеют разное мнение о процессе восстановления ВФЛА и до настоящего времени (за две недели до дедлайна) не достигли компромисса. Настораживает и отсутствие полной информации о процессе восстановления ВФЛА и состоянии контактов с WA и AIU.