Чемпиону мира в беге на 100 м Коулману грозит дисквалификация за пропуск допинг-тестов

В прошлом году формальность помогла ему избежать дисквалификации за подобное нарушение. Он пропустил внесоревновательные допинг-тесты 6 июня 2018 года, 16 января и 26 апреля 2019 года, но сумел доказать, что один из пропущенных тестов пришелся на 1 апреля 2018 года, таким образом, три нарушения спортсмена пришлись на 14 месяцев, а не на 12, и его дело было закрыто. Теперь Коулман сообщил, что ему не удалось оспорить пропущенный 9 декабря 2019 года тест, по его словам, в этот день в установленный час для проверки он ходил по магазинам, однако вернулся домой до истечения времени, но допинг-офицер уже ушел. Как говорится в отчете, который получил Коулман, представитель антидопингового органа громко стучался в дверь каждые десять минут и нажимал кнопку дверного звонка в течение часа.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--b036019e89ddd7de782f" data-vnd="b036019e89ddd7de782f" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=b036019e89ddd7de782f" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Со мной связывались по телефону почти каждый раз, когда меня проверяли, почему же в этот раз этого не сделали? Почему просто не позвонить мне, кстати, допинг-офицер записал неправильный адрес, кто знает, пришел ли он ко мне? У меня есть несколько квитанций из магазинов, затем я купил еду и вернулся в течение указанного времени, поэтому я не думаю, что он ждал меня час», — написал Коулман.

«Я никогда не использовал добавки или препараты, улучшающие работоспособность. Я готов проходить тест на допинг каждый день до конца карьеры, чтобы доказать свою невиновность», — добавил спортсмен.