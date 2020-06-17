Чемпиону мира в беге на 100 м Коулману грозит дисквалификация за пропуск допинг-тестов
ТАСС, 17 июня. Американскому легкоатлету Кристиану Коулману грозит двухлетняя дисквалификация за пропуск трех
ТАСС, 17 июня. Американскому легкоатлету Кристиану Коулману грозит двухлетняя дисквалификация за пропуск трех
В прошлом году формальность помогла ему избежать дисквалификации за подобное нарушение. Он пропустил внесоревновательные
«Со мной связывались по телефону почти каждый раз, когда меня проверяли, почему же в этот раз этого не сделали? Почему просто не позвонить мне, кстати,
«Я никогда не использовал добавки или препараты, улучшающие работоспособность. Я готов проходить тест на допинг каждый день до конца карьеры, чтобы доказать свою невиновность», — добавил спортсмен.
Коулман является чемпионом мира 2019 года в беге на 100 м и в эстафете 4×100 м, также на его счету две серебряные медали мирового первенства 2017 года. В феврале 2018 года он установил рекорд мира в беге на 60 м.