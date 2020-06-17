Избежавшего наказания за пропуск допинг-тестов американца отстранили

Источник: AP 2020

Коулман пропустил допинг-тесты 16 января, 26 апреля и 9 декабря 2019 года. Он посчитал, что наказание несправедливо, так как проверяющие приходили к нему без предупреждения. «Я был более чем готов и доступен для тестирования, если бы мне позвонили по телефону. Это была целенаправленная попытка заставить меня пропустить тест», — заявил спортсмен.

Бегун добавил, что никогда не принимал запрещенные вещества. «Я готов проходить тесты на допинг каждый день до конца карьеры, чтобы доказать невиновность», — подытожил он.

В августе 2019-го Коулман был обвинен в пропуске трех тестов за 12 месяцев, однако Антидопинговое агентство США решило не наказывать спортсмена и отозвало обвинения. Спортсмен сумел доказать, что один из анализов он пропустил на год раньше.