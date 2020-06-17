Избежавшего наказания за пропуск допинг-тестов американца отстранили
Американский спринтер Кристиан Коулман в Twitter сообщил, что был отстранен за пропуск трех
Американский спринтер Кристиан Коулман в Twitter сообщил, что был отстранен за пропуск трех
Коулман пропустил
Бегун добавил, что никогда не принимал запрещенные вещества. «Я готов проходить тесты на допинг каждый день до конца карьеры, чтобы доказать невиновность», — подытожил он.
В августе 2019-го Коулман был обвинен в пропуске трех тестов за 12 месяцев, однако Антидопинговое агентство США решило не наказывать спортсмена и отозвало обвинения. Спортсмен сумел доказать, что один из анализов он пропустил на год раньше.
Коулман — чемпион мира 2019 года на дистанции 100 метров и в эстафете 4 по 100 метров. Помимо этого, в его активе две серебряные медали мирового первенства-2017.