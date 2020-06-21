Выборы нового президента European Athletics пройдут в середине октября 2021 года
ТАСС, 21 июня. Выборный конгресс Европейской легкоатлетической ассоциации (European Athletics) состоится
ТАСС, 21 июня. Выборный конгресс Европейской легкоатлетической ассоциации (European Athletics) состоится
Выборы пройдут в связи со смертью бывшего руководителя организации норвежца
«Мы были знакомы на протяжении 43 лет. Благодаря
Пост исполняющего обязанности президента European Athletics занимает болгарин Добромир Карамаринов.