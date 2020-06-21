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16:37 (мск), источник: ТАСС

World Athletics окажет финансовую поддержку 193 спортсменам во время пандемии

ТАСС, 21 июня. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) выделит 193 спортсменам гранты в качестве финансовой помощи во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба организации.

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На данный момент благотворительный легкоатлетический фонд, который был организован 28 апреля, содержит $600 тыс. Спортсменам, представляющим 58 федераций, будет выделено по $3 тыс.

Всего была подана 261 заявка. Для получения гранта необходимо быть кандидатом на попадание на Олимпийские игры 2020 года, а также предоставить документы, подтверждающие значительное снижение доходов в 2020 году. На грант не могли претендовать шесть лучших спортсменов мирового рейтинга, атлеты, входившие в шестерку по итогам марафонов и полумарафонов золотого статуса World Athletics, а также те, кто за прошлый год заработал свыше $6 тыс. призовых на соревнованиях Бриллиантовой лиги.

Соревнования по легкой атлетике приостановлены из-за пандемии.

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