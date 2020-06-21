World Athletics окажет финансовую поддержку 193 спортсменам во время пандемии

Всего была подана 261 заявка. Для получения гранта необходимо быть кандидатом на попадание на Олимпийские игры 2020 года, а также предоставить документы, подтверждающие значительное снижение доходов в 2020 году. На грант не могли претендовать шесть лучших спортсменов мирового рейтинга, атлеты, входившие в шестерку по итогам марафонов и полумарафонов золотого статуса World Athletics, а также те, кто за прошлый год заработал свыше $6 тыс. призовых на соревнованиях Бриллиантовой лиги.