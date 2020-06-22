Чемпионка России в метании молота Царева отправила заявку на нейтральный статус

Источник: РИА "Новости"

Ранее World Athletics опубликовала регламент для нейтральных спортсменов на 2020 год. Заявки на получение нейтрального статуса будут рассмотрены международной федерацией только с приложенными официальными письмами от Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и РУСАДА, в которых будет содержаться информация о спортсмене, а также оплаченным взносом в размере $250.

«Елизавета Царева и бегунья Лилия Мендаева отправили свои заявки в World Athletics», — сказал Воронков. Царева выигрывала чемпионаты России с 2017 по 2019 годы, она также является участницей ЧЕ-2018 в Берлине и ЧМ-2019 в Дохе.

Как сообщал ранее ТАСС, 22 российских легкоатлета уже подтвердили отправку своих заявок на нейтральный статус в международную федерацию. Первыми в середине мая это сделали чемпионки мира 2019 года Мария Ласицкене (прыжки в высоту) и Анжелика Сидорова (прыжки с шестом) и серебряный призер Сергей Шубенков (бег на 110 метров с барьерами).

В июне заявки отправили чемпион мира 2013 года в прыжках в длину Александр Меньков, серебряный призер ЧМ-2019 в ходьбе на 20 км Василий Мизинов, обладатель бронзовой медали ЧМ-2019 в прыжках в высоту Илья Иванюк, серебряный призер ОИ-2012 в прыжках в длину Елена Соколова, серебряный призер ЧМ-2017 в метании молота Валерий Пронкин, а также Полина Миллер, Александр Комаров, Алена Мамина, Максим Якушев, Анастасия Еремянц, Ринас Ахмадеев, Сардана Трофимова (все — бег), Аксана Гатауллина, Елизавета Бондаренко и Ольга Муллина (все — прыжки с шестом), Алексей Федоров (тройной прыжок), Алексей Худяков (метание диска), Денис Лукьянов (метание молота) и Александра Ярышкина (прыжки в высоту).