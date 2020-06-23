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13:11 (мск), источник: ТАСС

Ведущие российские легкоатлеты обратились к Путину в связи с ситуацией в их виде спорта

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Российские легкоатлеты Мария Ласицкене, Анжелика Сидорова и Сергей Шубенков обратились с открытым письмом к президенту России Владимиру Путину в связи с ситуацией в российской легкой атлетике. Письмо оказалось в распоряжении ТАСС.

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Российские легкоатлеты на период временного лишения Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) могут выступать на международных стартах (за исключением Олимпийских, Европейских и Военных игр) только в статусе нейтральных спортсменов (ANA). В настоящее время ни один спортсмен не получил такой статус. Совет World Athletics в марте также принял решение оштрафовать ВФЛА на $5 млн за причастность прежнего руководства организации к фальсификациям документов по делу Данила Лысенко. Штраф должен быть выплачен до 1 июля, в противном случае российские легкоатлеты лишатся возможности выступать на международных стартах в любом статусе.

«За этот период времени неоднократно сменялись министр спорта РФ, руководитель Олимпийского комитета России и глава ВФЛА, — говорится в письме. — Все это время мы регулярно слышали, что для защиты российских спортсменов сделано, делается и будет сделано все, что только можно. И вот сейчас, спустя 5 лет, вследствие действий руководства ВФЛА наши легкоатлеты и тренеры вовсе не могут реализовывать свой потенциал, так как с прошлой осени они лишены возможности выступать вне России даже в нейтральном статусе. А 1 июля в случае невыплаты штрафа ВФЛА легкая атлетика может быть окончательно изгнана из международной федерации».

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«3 мая прошлого года вы дали поручение ОКР в срок до 2 декабря 2019 года принять меры по восстановлению членства ВФЛА. Это поручение дало всем понять, что Вaм не безразличны легкая атлетика, а также судьбы людей, связавших свою жизнь с одним из самых массовых видов спорта в России, с тех пор прошел год, поручение не выполнено, а ситуация только ухудшилась. Наша обеспокоенность связана с тем, что, имея в нашей стране такое большое количество спортивных структур, в которых работают настоящие профессионалы, мы до сих пор не видим конкретного плана выхода из затянувшегося кризиса. Именно поэтому мы вынуждены сейчас обратиться напрямую к Вам», — сказано в обращении.

Спортсмены считают, что в настоящее время российская легкая атлетика находится на пороге окончательного развала.

«Мы уже пропустили Олимпийские игры — 2016, и существует серьезная вероятность пропустить и предстоящие Игры в Токио. Вопрос, который мы поднимаем, не столько в наших карьерах, которые рано или поздно закончатся, сколько в российской легкой атлетике в целом. Мы хотим обратить внимание на катастрофическое положение дел с нашим видом спорта, мы стоим на пороге окончательного развала и уничтожения легкой атлетики. Мы очень надеемся на то, что времена, когда атлеты и тренеры, никак не запятнавшие свою репутацию, остаются со своей бедой один на один, вскоре закончатся, надеемся на Ваше участие и понимание», — говорится в письме.

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