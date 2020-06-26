Этапы легкоатлетической «Бриллиантовой лиги» в Юджине и Париже отменены

Этапы в Юджине и Париже должны были пройти 7 и 13 июня соответственно, позднее соревнования были перенесены на осень из-за пандемии коронавируса.

Основной причиной отмены этапа в столице Франции стала «нехватка времени для организации международного мероприятия мирового уровня», а старт в Юджине отменен из-за запрета на проведение мероприятий с большим скоплением людей в штате Орегон, который будет действовать как минимум до конца сентября.