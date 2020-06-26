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16:21 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Этапы легкоатлетической «Бриллиантовой лиги» в Юджине и Париже отменены

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Этапы легкоатлетической серии «Бриллиантовая лига» в Юджине (США) и Париже не состоятся в 2020 году, сообщается на официальном сайте соревнований.

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Этапы в Юджине и Париже должны были пройти 7 и 13 июня соответственно, позднее соревнования были перенесены на осень из-за пандемии коронавируса.

Основной причиной отмены этапа в столице Франции стала «нехватка времени для организации международного мероприятия мирового уровня», а старт в Юджине отменен из-за запрета на проведение мероприятий с большим скоплением людей в штате Орегон, который будет действовать как минимум до конца сентября.

Также отмечается, что продолжаются переговоры по поводу этапа в английском Гейтсхеде, который был запланирован на 16 августа. 12 сентября было определено в качестве возможной альтернативной даты, однако организаторы на данный момент не могут утвердить окончательные сроки проведения соревнований из-за ограничений, установленных британским правительством.

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