Российские легкоатлеты обратились с открытым письмом в World Athletics и МОК

«Друзья, давайте спасём нашу лёгкую атлетику вместе! ⠀ Это открытое письмо от чистых и честных легкоатлетов нашей страны международному сообществу. Очень надеемся, что оно будет подхвачено мировой общественностью и СМИ.

Нельзя допустить повторение сценария 2016 года, когда мы были лишены участия на Олимпийских играх в Рио за ошибки, совершённые определённой группой безответственных лиц. Нельзя допустить вновь коллективную ответственность за так называемое «дело Лысенко».

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Понимаю, сегодня суббота и особого желания напрягаться нет, но только вместе и сообща мы сможем хоть что-нибудь изменить к лучшему, — написала Исинбаева на своей странице в «Инстаграме».