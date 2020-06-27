Ласицкене: Не поддерживаю письмо, опубликованное Исинбаевой

Источник: Спорт РИА Новости

В субботу Исинбаева в своем Instagram опубликовала текст открытого письма, в котором говорится, что российские легкоатлеты обратились к международному сообществу с просьбой защитить и поддержать их в ситуации, когда они могут лишиться возможности соревноваться на международном уровне даже в нейтральном статусе, если Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) к 1 июля не выплатит штраф 5 миллионов долларов, наложенный на нее Всемирной легкоатлетической ассоциацией (World Athletics). В письме отмечается, что такое положение вещей нарушает права «чистых» российских легкоатлетов, противоречит целям и задачам самой World Athletics и принципам олимпизма. По мнению составителей письма, российские легкоатлеты должны иметь возможность получать нейтральный статус, независимо от того, выплатит ВФЛА штраф или нет.

«Не знаю, кто писал это письмо, но я его не подписывала и как действующий спортсмен точно не поддерживаю. Оно не конструктивно. Считаю, что делать подобные заявления стоило еще в марте. А бороться за легкоатлетов в юридическом поле надо было последние несколько лет. Но ничего этого не было. Сейчас наш единственный шанс — выполнить взятые на себя обязательства, включая выплату штрафа в срок. Все остальное за 3−4 дня до дедлайна выглядит попыткой сорвать все договоренности. Отказом от своих обязательств мы лишь уничтожаем нашу легкую атлетику», — сказала Ласицкене журналистам.