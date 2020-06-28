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11:53 (мск), источник: ТАСС

Российские легкоатлеты не подавали заявки в World Athletics на получение финансовой помощи

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Российские легкоатлеты не подавали заявки на получение финансовой помощи от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщила ТАСС представитель пресс-службы World Athletics Николь Джеффри.

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21 июня World Athletics сообщила о том, что выделит 193 спортсменам гранты в качестве финансовой помощи во время пандемии коронавируса, которая стала причиной отмены всех международных соревнований. На данный момент благотворительный легкоатлетический фонд, который был организован 28 апреля, содержит $600 тыс. Спортсменам, представляющим 58 федераций, будет выделено по $3 тыс.

«Ни один российский спортсмен, имевший право претендовать на грант, не обращался за поддержкой», — сказала Джеффри.

Всего была подана 261 заявка. Для получения гранта необходимо быть кандидатом на попадание на Олимпийские игры в Токио, а также предоставить документы, подтверждающие значительное снижение доходов в 2020 году. На грант не могли претендовать шесть лучших спортсменов мирового рейтинга, атлеты, входившие в шестерку по итогам марафонов и полумарафонов золотого статуса World Athletics, а также те, кто за прошлый год заработал свыше $6 тыс. призовых на этапах Бриллиантовой лиги.

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