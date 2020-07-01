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12:40 (мск), источник: ТАСС

Ласицкене: Глава ВФЛА Юрченко не выполнил обязательства перед спортсменами

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Евгений Юрченко не выполнил обязательства перед спортсменами, которые взял на себя на выборах главы организации. Таким мнением с ТАСС поделилась трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене.

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Во вторник Юрченко сообщил, что ВФЛА обратится в совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) с просьбой отсрочить выплату штрафа за причастность прежнего руководства организации к фальсификациям документов по делу Данила Лысенко. ВФЛА необходимо выплатить штраф в размере $5 млн до 1 июля, если этого не произойдет, то российские легкоатлеты не смогут выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе. Ранее ВФЛА обращалась с подобной просьбой к World Athletics, на что международная организация ответила отказом.

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«Как бы дальше ни развивались события, уже ясно, что сам по себе Евгений Юрченко не выполнил обязательства перед спортсменами, которые взял на выборах. Да и в целом за эти месяцы проявил себя слабым руководителем. В марте он радовался возвращению процедуры выдачи нейтрального статуса, а за две-три недели до дедлайна вдруг понял, что решения World Athletics незаконны. Этими действиями он лишь предал чистых легкоатлетов», — сказала Ласицкене.

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Также спортсменка прокомментировала решение президиума федерации освободить Эдуарда Безуглова от должности вице-президента: «Если посмотреть внимательно, то у Юрченко всегда кто-то виноват. Лишение Эдуарда Безуглова должности вице-президента лишний раз доказывает, что Евгений Валерьевич просто задвигает неудобных ему людей. Нечто подобное уже было чуть раньше с комиссией спортсменов. Я не уверена, что наш вид спорта сможет выбраться из нынешней ситуации с подобным человеком у руля ВФЛА».

27 июня комиссия спортсменов ВФЛА опубликовала открытое письмо к Международному олимпийскому комитету (МОК), World Athletics и Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК). Авторы обращения считают, что чистые атлеты должны получить право участвовать в соревнованиях вне зависимости от факта уплаты ВФЛА штрафа, который должен быть выплачен до 1 июля 2020 года. Ранее ведущие российские легкоатлеты Ласицкене, Сергей Шубенков и Анжелика Сидорова написали письмо президенту России Владимиру Путину по поводу ситуации в российской легкой атлетике.

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