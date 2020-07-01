Ласицкене: Глава ВФЛА Юрченко не выполнил обязательства перед спортсменами

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Во вторник Юрченко сообщил, что ВФЛА обратится в совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) с просьбой отсрочить выплату штрафа за причастность прежнего руководства организации к фальсификациям документов по делу Данила Лысенко. ВФЛА необходимо выплатить штраф в размере $5 млн до 1 июля, если этого не произойдет, то российские легкоатлеты не смогут выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе. Ранее ВФЛА обращалась с подобной просьбой к World Athletics, на что международная организация ответила отказом.

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«Как бы дальше ни развивались события, уже ясно, что сам по себе Евгений Юрченко не выполнил обязательства перед спортсменами, которые взял на выборах. Да и в целом за эти месяцы проявил себя слабым руководителем. В марте он радовался возвращению процедуры выдачи нейтрального статуса, а за две-три недели до дедлайна вдруг понял, что решения World Athletics незаконны. Этими действиями он лишь предал чистых легкоатлетов», — сказала Ласицкене.

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Также спортсменка прокомментировала решение президиума федерации освободить Эдуарда Безуглова от должности вице-президента: «Если посмотреть внимательно, то у Юрченко всегда кто-то виноват. Лишение Эдуарда Безуглова должности вице-президента лишний раз доказывает, что Евгений Валерьевич просто задвигает неудобных ему людей. Нечто подобное уже было чуть раньше с комиссией спортсменов. Я не уверена, что наш вид спорта сможет выбраться из нынешней ситуации с подобным человеком у руля ВФЛА».