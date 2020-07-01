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12:44 (мск), источник: ТАСС

Минспорт РФ направил письма в World Athletics и МОК по ситуации со штрафом ВФЛА

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Министерство спорта РФ направило письма в Международный олимпийский комитет (МОК) и Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (World Athletics) по поводу штрафа, наложенного на Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА). Об этом журналистам заявил министр спорта Олег Матыцин.

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Источник: РИА "Новости"

Во вторник президент ВФЛА Евгений Юрченко сообщил, что организация обратится в совет World Athletics с просьбой отсрочить выплату штрафа за причастность прежнего руководства к фальсификациям документов по делу Данила Лысенко. ВФЛА необходимо выплатить штраф в размере $5 млн до 1 июля, если этого не произойдет, то российские легкоатлеты не смогут выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе. Ранее ВФЛА обращалась с подобной просьбой к World Athletics, на что международная организация ответила отказом.

«Вопрос очень важный и для министерства, и для всей спортивной общественности, легкоатлетической общественности, мировой общественности, — сказал Матыцин. — К сожалению, ВФЛА попала в очень сложное положение — нынешнее руководство несет на себе груз ответственности за предыдущие неверные шаги, сделанные руководством. Положение осложнилось ситуацией с коронавирусом, экономическое положение ВФЛА значительно ухудшилось. Поэтому возникли сложности с выплатой штрафа, который был определен советом World Athletics».

«На сегодняшний день штраф не выплачен, мы направили письмо от имени Минспорта РФ в адрес World Athletics Себастьяну Коу, в адрес МОК Томасу Баху с тем, чтобы ни в коей мере не пострадали наши спортсмены, чтобы никаким образом не связывали санкции, наложенные на федерацию, с санкциями на деятельность спортсменов — они и так уже фактически пострадали, так как имеют статус нейтральных, — продолжил министр. — Надеюсь, что как минимум этот голос будет услышан. Насколько мне известно, руководство ВФЛА также направило письмо с просьбой от отсрочке этого платежа, объясняя очень сложной экономической ситуацией во всем мире. Надеюсь, руководство World Athletics примет это во внимание, тем более что они сами находятся в очень сложном экономическом положении, как и все мировое сообщество».

World Athletics надо проявить солидарность

Говоря о потенциальной реакции World Athletics на обращения, Матыцин отметил, что организация должна проявить солидарность. «Мне кажется надо продемонстрировать солидарность и дать федерации развиваться. Потому что все, что делает ВФЛА сегодня — это борьба за чистый спорт, очень активная борьба с применением допинга, образовательные программы, возможность обеспечить тренировочный процесс, участие в соревнованиях», — сказал министр.

27 июня комиссия спортсменов ВФЛА опубликовала открытое письмо к МОК, World Athletics и Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК). Авторы обращения считают, что чистые атлеты должны получить право участвовать в соревнованиях вне зависимости от факта уплаты ВФЛА штрафа, который должен быть выплачен до 1 июля 2020 года. Ранее ведущие российские легкоатлеты Мария Ласицкене, Сергей Шубенков и Анжелика Сидорова написали письмо президенту России Владимиру Путину по поводу ситуации в российской легкой атлетике.

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