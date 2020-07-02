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11:10 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Самая красивая легкоатлетка мира вновь сразила подписчиков

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Немецкая легкоатлетка Алиса Шмидт опубликовала на своей странице в Instagram фотографию, вызвавшую бурную реакцию среди ее подписчиков.

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15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий

Шмидт разместила снимок, на котором она стоит в полный рост, прислонив одну ногу к стене. В подписи к посту спортсменка отметила, что рада снова проводить тренировки на беговой дорожке стадиона, а также рассказала о прелестях своего нового гаджета, который помогает ей в тренировочном процессе.

Во время загрузки произошла ошибка.

Пользователи Instagram восторженно отреагировали на фотографию спортсменки, оставив ряд хвалебных комментариев.

Ранее Шмидт сообщила, что возобновила тренировочный процесс после ослабления карантина в Германии, который был введен в стране в связи с пандемией коронавируса.

На счету Шмидт серебряная медаль юниорского чемпионата Европы по легкой атлетике 2017 года, а также бронза в эстафете на европейском легкоатлетическом первенстве до 23 лет в 2019 году.

В 2017 году издание Busted Coverage признало девушку самой сексуальной спортсменкой мира.

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