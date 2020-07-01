ВФЛА пока не изыскала средства на выплату штрафов World Athletics

Источник: РИА "Новости"

ВФЛА необходимо выплатить штраф в размере $5 млн до 1 июля, если этого не произойдет, то российские легкоатлеты не смогут выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе. Ранее ВФЛА обращалась с подобной просьбой к World Athletics, на что международная организация ответила отказом.

«Вокруг ситуации с выплатой штрафа за последние несколько дней разгорелась большая шумиха, полная непонятных вбросов со ссылками на странные и невнятные источники. Могу сказать, что переговоры с World Athletics, начавшиеся в первый же день моего президентства, не останавливались и продолжаются и по сей день. Работаем в тесном сотрудничестве со всеми заинтересованными сторонами — ОКР [Олимпийским комитетом России], Минспортом РФ, РУСАДА [Российским антидопинговым агентством]. По состоянию на 1 июля, денежных средств на выплату штрафов, выставленных World Athletics, у ВФЛА нет. Хочу отметить, что сумма, требуемая к выплате, значительно больше больше той цифры, которая сейчас муссируется в СМИ», — сказал Юрченко.

«Да, в последние дни мы слышали не одно громкое заявление о желании финансово поддержать нас в этот сложный момент, но эти обещания в конкретные денежные поступления пока не превратились. ВФЛА же, к сожалению, по объективным причинам сейчас не имеет достаточных материальных ресурсов, чтобы самостоятельно решить проблему задолженности. Всем нашим многочисленным критикам могу сказать, что с нашей стороны касательно поиска этих средств было сделано не просто многое, было сделано все возможное. Я не буду перечислять количество наших обращений и говорить о том объеме работы, который мы сделали, ведь деньги, к сожалению, не найдены», — добавил глава ВФЛА.

Также Юрченко отметил, что финансовые проблемы организации связаны в том числе с последствиями пандемии коронавируса: «Пандемию коронавируса и связанный с ней экономический кризис сбрасывать со счетов тоже не надо. При всем этом я надеюсь на здравый смысл со стороны World Athletics в решении вопросов российской легкой атлетики, особенно с учетом сложной экономической ситуации в мире».