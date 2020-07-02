Сидорова сообщила, что иногда задумывается об уходе из спорта из-за ситуации с ВФЛА
ТАСС, 2 июля. Чемпионка мира в прыжках с шестом Анжелика Сидорова призналась, что иногда задумывает об уходе из спорта
ТАСС, 2 июля. Чемпионка мира в прыжках с шестом Анжелика Сидорова призналась, что иногда задумывает об уходе из спорта
Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) 12 марта принял решение оштрафовать Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) на $5 млн за причастность прежнего руководства организации к фальсификациям документов по делу Данила Лысенко. В случае невыплаты до 1 июля включительно размер штрафа должен будет увеличиться вдвое, а российские легкоатлеты с большой долей вероятности лишатся возможности выступать на международных стартах в любом статусе.
«Иногда очень сильно просто хочется стряхнуть с себя всю эту грязь, в которую нас макают без конца, уйти в закат и никогда больше не иметь ничего общего с этим спортом, — написала Сидорова. —
Российские легкоатлеты на период временного лишения ВФЛА членства в World Athletics могут выступать на международных стартах (за исключением Олимпийских, Европейских и Военных игр) только в статусе нейтральных спортсменов, в настоящее время ни один спортсмен не получил такой статус.