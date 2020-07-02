Сидорова сообщила, что иногда задумывается об уходе из спорта из-за ситуации с ВФЛА

«Иногда очень сильно просто хочется стряхнуть с себя всю эту грязь, в которую нас макают без конца, уйти в закат и никогда больше не иметь ничего общего с этим спортом, — написала Сидорова. — Кто-то даже над этим позлорадствует, а может и порадуется, но сейчас не об этом. Просто тут же появляется один большой вопрос: а кто ты без своего дела, на которое убил большую часть своей жизни, кто ты без легкой атлетики, кто ты без своей работы? Это же не только обо мне и не только о спортсменах (особенно советую подумать над этим вопросом людям, которые постоянно отправляют нас на завод работать)».