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20:36 (мск), источник: ТАСС

Ласицкене заявила, что не исключает уход из сборной России в связи с ситуацией вокруг ВФЛА

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене не исключает вариант ухода из национальной сборной из-за ситуации во Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом спортсменка сообщила журналистам.

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Источник: ИТАР-ТАСС

В четверг Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) до конца июля отложила рассмотрение вопроса о выдаче нейтрального статуса российским спортсменам, так как ВФЛА не выплатила штраф в размере $5 млн.

«В сегодняшних условиях нельзя исключать любой вариант моих дальнейших действий, в том числе и уход из сборной. Я устала от беспредела, творящегося последние пять лет, безнаказанности и бездействия руководителей нашего спорта, не защищающих должным образом чистых атлетов», — сказала Ласицкене.

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27 июня комиссия спортсменов ВФЛА опубликовала открытое письмо к Международному олимпийскому комитету (МОК), World Athletics и Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК). Авторы обращения считают, что чистые атлеты должны получить право участвовать в соревнованиях вне зависимости от факта уплаты ВФЛА штрафа.

Российские легкоатлеты на период временного лишения ВФЛА членства в World Athletics могут выступать на международных стартах (за исключением Олимпийских, Европейских и Военных игр) только в статусе нейтральных спортсменов, в настоящее время ни один спортсмен не получил такой статус. Ранее ведущие российские легкоатлеты Ласицкене, Сергей Шубенков и Анжелика Сидорова написали письмо президенту России Владимиру Путину по поводу ситуации в российской легкой атлетике.

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