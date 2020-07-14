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13:06 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Шикарная чемпионка мира из России, ради которой вы запишетесь в спортзал

Даже самые именитые спортсмены признавались, что на карантине набрали пару-тройку лишних килограммов. Просто они не занимались по видеосвязи вместе с Олесей, которая могла бы быстро привести в форму любого желающего. Знакомьтесь, Олеся Форшева — чемпионка мира в беге на 400 метров.

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16
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Олеся родилась в Нижнем Тагиле и уже в юном возрасте начала заниматься легкой атлетикой. Как оказалось — не зря. Девушка стала одной из лучших легкоатлеток России, завоевав за свою карьеру четыре золотые медали чемпионатов мира. В копилке Олеси есть и награда высшей пробы первенства Европы, которую она завоевала в Париже. Красивая девушка победила в красивом городе.

Главным стартом в карьере Олеси стали Олимпийские игры в Афинах. В составе эстафетной российской четверки она завоевала серебряные награды в беге на 400 метров в 2004 году. Наши спортсменки лишь немного уступили соперницам из США. Но спустя шесть лет судьба подарила Олесе шанс на олимпийское золото.

Американская бегунья Кристал Кокс, завоевавшая золото в Афинах, призналась в употреблении допинга. Сборную США лишили первого места, но… Так и оставили российскую команду вместе с Олесей с серебром, отказавшись признавать нового чемпиона.

Олеся стойко пережила такое предательство со стороны боссов мировой легкой атлетики и успела завоевать еще несколько наград до завершения карьеры.

Олеся рассталась с профессиональной карьерой в 2014 году — спустя 10 лет после завоевания медали на Олимпиаде. Но девушка не повесила беговые кроссовки на гвоздь, сейчас она руководит школой естественного бега в Екатеринбурге.

Заниматься любимым делом ей помогает муж — Дмитрий Форшев. Как и Олеся, он является спринтером, успевшим завоевать множество медалей. Лучшим достижением Дмитрия стало серебро в эстафете на чемпионате мира в помещении 2004 года.

Олеся активно ведет свою страничку в Instagram и делится с подписчиками секретами своей идеальной фигуры. Спойлер: все дело в правильном питании и тренировках.

Смотря на фотографии в ее аккаунте, вы точно не догадаетесь, что в июле такой шикарной девушке может исполниться 41 год.

Форме Олеси позавидовали бы и многие действующие спортсменки.

Пример Олеси показывает, что главное — бежать к своей цели, не обращая внимания на преграды.

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