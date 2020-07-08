Российских легкоатлетов отстраняют от выступлений. Лидеры могут оказаться в Беларуси?

Источник: AP 2020

Теперь, судя по всему, под угрозой оказался и нейтральный статус, и перспективы самой легкой атлетики, а ведущие спортсмены всерьез говорят о смене гражданства.

Дальше — сами Начавший угасать допинговый скандал с новой силой вспыхнул после «дела Лысенко». Российский прыгун в высоту, напомним, пропустил три допинг‑теста. Не самое катастрофическое нарушение. Но российский спорт антидопинговые службы нынче рассматривают под увеличительным стеклом, а у Лысенко, ко всему прочему, оказалась еще и поддельная справка, которой он пытался объяснить один из пропусков. Терпение у Всемирной федерации легкой атлетики лопнуло, и россиянам выставили ультиматум: штраф 5 миллионов долларов (с учетом сопутствующих расходов — больше 6) и еще 5 миллионов условно, в счет возможных будущих нарушений. Срок выплат истекал 1 июля. Вместо банковского перевода World Athletics получило письмо с просьбой об отсрочке на полгода. Предложение не приняли.



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Последствия пока, правда, не озвучены, но понятно, что ничем хорошим ситуация обернуться не может.



Даже в случае выплаты штрафа WA была готова допустить к Олимпиаде в Токио не более 10 российских спортсменов, доказавших свою чистоту, да и тех — в нейтральном статусе. Теперь об этом, судя по всему, придется забыть.



Президент World Athletics Себастьян Коу уже заметил, что российская сторона «серьезно подвела своих спортсменов», намекая на возможный полный запрет на выступления. При этом в ноябре должно состояться судебное заседание в деле «ВАДА против России», по результатам которого в нейтральном статусе могут оказаться вообще все российские спортсмены, а зимой — Конгресс Всемирной федерации легкой атлетики, который вообще может исключить ВФЛА из этой организации. И возвращение будет долгим и дорогим. Понимают это и спортсмены, поэтому сразу после того, как стало ясно, что платить никто не собирается, лидеры российской сборной по легкой атлетике разразились эмоциональными заявлениями, смысл которых сводился к нежеланию иметь каких‑либо дел со своей нынешней командой. Кто‑то задумался о завершении карьеры. Кто‑то — о смене гражданства. Учитывая, что речь идет в том числе о мировых лидерах, вариантов даже навскидку можно найти немало. У Марии Ласицкене, трехкратной чемпионки мира и одной из главных фавориток, супруг Владас Ласицкас — российский спортивный журналист с литовскими корнями. Чем не подарок для Литвы, не имеющей нынче мировых амбиций в этом виде программы? Да и для Беларуси Маша — не чужая. Вместе с тренером Геннадием Габриляном она регулярно приезжает сюда на соревнования, рассказывает, что чувствует себя как дома, да и схема перехода уже отработана в биатлоне и лыжных гонках. Легкая атлетика до сих пор, правда, обходилась своими силами, но при этом в прыжках с шестом или на некоторых беговых дистанциях точечное усиление и повышение конкуренции нам точно бы не помешало.



Сама Ласицкене, правда, официальных заявлений о переходе под флаг другой страны не делала, но намекала вполне доходчиво: «В сегодняшних условиях нельзя исключать любой вариант моих дальнейших действий, в том числе и уход из сборной. Я устала от беспредела, творящегося последние пять лет». Масла в огонь подлила и агент спортсменки Ольга Назарова, заявившая, что «сборной в России, по сути, уже нет, и скоро все станет ясно». А заодно заметившая, что Ласицкене, как и другие лидеры российской атлетики вроде Сергея Шубенкова или Анжелики Сидоровой, уже давно не выступают под российским флагом и формально могут избежать даже обязательного при смене спортивного гражданства карантина.

Дело молодых

Сергей Шубенков | Источник: РИА "Новости"

Здесь, правда, все неоднозначно, и даже опытные спортивные юристы затрудняются сказать, есть ли у россиян шанс выступить на предстоящих Играх в Токио. Избежать трехлетнего карантина им может помочь разрешение World Athletics, но станут ли международные чиновники идти навстречу ребятам на фоне всего происходящего — большой вопрос. При этом к следующей Олимпиаде Ласицкене будет уже 31 год, Шубенкову — 33, а Сидоровой — 34. Надеяться остается лишь на то, что в случае полного исключения ВФЛА из Международной федерации они как вольные работники смогут получить гражданство любой страны, и зависеть все будет лишь от расторопности принимающей стороны.



А вот для молодежи опустившийся перед российской легкой атлетикой шлагбаум — в любом случае повод серьезно задуматься о будущем. Когда ВФЛА вернет доверие — неясно. При этом четыре года отстранения от всех международных соревнований могут поставить крест на карьерах многих талантливых ребят. Кто‑то решать вопрос начал уже сейчас. На днях, например, появилась информация, что сменить гражданство решил Матвей Волков. Страну, за которую теперь будет выступать 15‑летний прыгун с шестом, до решения WA можно определить лишь по косвенным признакам. Зато совершенно очевидно, что новой команде Матвея определенно повезет. Зимой Волков обновил принадлежавший шведскому феномену Арманду Дюплантису юношеский рекорд мира. Теперь он равен 5,50 метра, при этом для сравнения лучший шестовик Беларуси Владислав Чемармазович лишь однажды забирался выше — на 5,55. Отец и тренер российского вундеркинда Константин Волков, в свое время завоевавший медали Олимпиады‑80, чемпионата мира и соревнований «Дружба‑84», считает, что в обозримом будущем сыну по силам потеснить соперников и на мировом уровне. Трех лет аккурат хватит, чтобы хорошенько подготовиться к следующей Олимпиаде.

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