Самая сексуальная спортсменка мира попозировала в обтягивающих шортах

18 фотографий 18 фотографий 18 фотографий

Шмидт показала фото после первого старта в сезоне и написала, что довольна забегом. Пользователи сети оценили фигуру 21-летней спортсменки. «Ты в потрясающей форме, респект», «Ты самая красивая звезда во вселенной», «Красивая женщина с идеальной фигурой», — писали они.

3 мая Шмидт возобновила тренировки на стадионе после ослабления в Германии карантина. Она призналась, что счастлива вернуться к уличным занятиям.

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