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18:40 (мск), источник: ТАСС

Евгений Юрченко покинул пост президента Всероссийской федерации легкой атлетики

ТАСС, 13 июля. Евгений Юрченко объявил об уходе с поста президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом сообщает пресс-служба организации.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Юрченко был избран президентом ВФЛА 28 февраля.

«Сегодня я объявляю о своей отставке с поста президента Всероссийской федерации легкой атлетики, тем самым запуская процесс перевыборов руководства ВФЛА, — сказал Юрченко. — Я хотел бы поблагодарить всех неравнодушных к судьбе российской легкой атлетики специалистов, с которыми мне довелось работать в этот недолгий, но очень сложный период. Особо хотел бы отметить работу членов президиума и комиссии спортсменов федерации, которым пришлось столкнуться с очень серьезными трудностями затянувшегося кризиса».

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