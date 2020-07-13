Евгений Юрченко покинул пост президента Всероссийской федерации легкой атлетики

«Сегодня я объявляю о своей отставке с поста президента Всероссийской федерации легкой атлетики, тем самым запуская процесс перевыборов руководства ВФЛА, — сказал Юрченко. — Я хотел бы поблагодарить всех неравнодушных к судьбе российской легкой атлетики специалистов, с которыми мне довелось работать в этот недолгий, но очень сложный период. Особо хотел бы отметить работу членов президиума и комиссии спортсменов федерации, которым пришлось столкнуться с очень серьезными трудностями затянувшегося кризиса».