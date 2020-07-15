Ласицкене и остальные превратятся в беженцев? Что будет дальше с российской легкой атлетикой
Предстоят новые выборы президента ВФЛА и, судя по всему, — полное исключение России из международной федерации World Athletics.
Предстоят новые выборы президента ВФЛА и, судя по всему, — полное исключение России из международной федерации World Athletics.
Если бы по итогам года вручалась номинация «самый нескучный вид спорта», российская легкая атлетика победила бы с большим запасом. Здесь что ни день, то судьбоносное событие. Совсем недавно мы обсуждали ситуацию с выплатой штрафа в World Athletics в размере 5 миллионов долларов. Штраф не заплатили, World Athletics идти на уступки отказалась, и наши спортсмены оказались в полной международной изоляции. Казалось бы, куда еще хуже?
Но оказывается, есть куда. Сначала врач футбольной сборной России Эдуард Безуглов собрался идти в суд с иском к ВФЛА за незаконное лишение должности
Дата новых выборов будет назначена на заседании президиума 16 июля. Исполняющим обязанности президента до тех пор будет назначен, скорее всего, первый
По уставу ВФЛА, после Олимпийских игр в Токио должны состояться очередные выборы. Если бы не перенос Игр на год, они вообще прошли бы уже ближайшей осенью. Реально ли найти кандидата, который будет согласен уже спустя год пойти на новые выборы, а при этом взять на себя многомиллионные долги федерации? Но иного выхода нет — существовать целый год с исполняющим обязанности ВФЛА не может.
Впрочем, есть и еще один вариант: если Министерство спорта лишит ВФЛА государственной аккредитации. Собственно, этой зимой федерация уже была в полушаге от этого. Но тогда, как раз после избрания Юрченко, аккредитацию вернули. Как выяснилось — зря. Если это случится сейчас, логики уже не просматривается.
В остальном новая федерация будет прямой наследницей всех проблем старой. Ее точно так же не примут в World Athletics и точно так же будут требовать штрафов и ответов по «делу Лысенко». Сменить вывеску и тем самым обнулиться у нас точно не получится.
World Athletics пока никакой конкретики по будущему России не сообщала. Кроме того, что федерация разочарована невыплатой штрафа и очень сочувствует российским спортсменам, которых подставила их собственная страна. Но при этом ни на какие уступки для «чистых» россиян World Athletics не идет. Наших не зовут соревноваться даже в формате онлайн. И на настоящие этапы «Бриллиантовой лиги», если дай бог в
Ближайшее заседание Совета World Athletics состоится
Но при этом решение об изгнании ВФЛА из числа членов — не в компетенции Совета. Совет может только поставить этот вопрос перед
Что изменится: ведь выступать Мария Ласицкене и остальные не могут и сейчас? Проблема в том, что статус временного отстранения, в котором ВФЛА пребывает сейчас, снимается одним росчерком пера. То есть в теории, наше возвращение могло бы случиться в любой момент. А вот если ВФЛА исключат полностью, тогда возвращение превратится долгий и сложный бюрократический процесс. На него могут уйти годы. А наши спортсмены без признанной национальной федерации станут, по сути, беженцами.
Наталья Марьянчик