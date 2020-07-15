Ласицкене и остальные превратятся в беженцев? Что будет дальше с российской легкой атлетикой

Источник: РИА "Новости"

Если бы по итогам года вручалась номинация «самый нескучный вид спорта», российская легкая атлетика победила бы с большим запасом. Здесь что ни день, то судьбоносное событие. Совсем недавно мы обсуждали ситуацию с выплатой штрафа в World Athletics в размере 5 миллионов долларов. Штраф не заплатили, World Athletics идти на уступки отказалась, и наши спортсмены оказались в полной международной изоляции. Казалось бы, куда еще хуже?

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--4bc09ec226d1c0d82928" data-vnd="4bc09ec226d1c0d82928" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=4bc09ec226d1c0d82928" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Но оказывается, есть куда. Сначала врач футбольной сборной России Эдуард Безуглов собрался идти в суд с иском к ВФЛА за незаконное лишение должности вице-президента. А потом и действующий президент Евгений Юрченко внезапно принял решение об отставке. Всего спустя четыре месяца после избрания! Теперь ВФЛА предстоят еще и внеочередные выборы президента и руководящих органов.

Нового президента снова выберут всего на год

Дата новых выборов будет назначена на заседании президиума 16 июля. Исполняющим обязанности президента до тех пор будет назначен, скорее всего, первый вице-президент Алексей Плотников. Парадокс еще и в том, что нового президента снова выберут совсем ненадолго — только на ближайший год.

По уставу ВФЛА, после Олимпийских игр в Токио должны состояться очередные выборы. Если бы не перенос Игр на год, они вообще прошли бы уже ближайшей осенью. Реально ли найти кандидата, который будет согласен уже спустя год пойти на новые выборы, а при этом взять на себя многомиллионные долги федерации? Но иного выхода нет — существовать целый год с исполняющим обязанности ВФЛА не может.

Впрочем, есть и еще один вариант: если Министерство спорта лишит ВФЛА государственной аккредитации. Собственно, этой зимой федерация уже была в полушаге от этого. Но тогда, как раз после избрания Юрченко, аккредитацию вернули. Как выяснилось — зря. Если это случится сейчас, логики уже не просматривается.

Новую федерацию придется создавать с нуля, на это уйдут время и деньги. А спортсмены все это время останутся не только без международных, но и без российских стартов.

Кто-то ведь должен заниматься их организацией и финансировать. При этом единственный возможный бонус от уничтожения ВФЛА — это то, что тогда нового президента можно будет выбрать на четыре года, а не на год.

В остальном новая федерация будет прямой наследницей всех проблем старой. Ее точно так же не примут в World Athletics и точно так же будут требовать штрафов и ответов по «делу Лысенко». Сменить вывеску и тем самым обнулиться у нас точно не получится.

ВФЛА исключат из World Athletics уже ближайшей весной

World Athletics пока никакой конкретики по будущему России не сообщала. Кроме того, что федерация разочарована невыплатой штрафа и очень сочувствует российским спортсменам, которых подставила их собственная страна. Но при этом ни на какие уступки для «чистых» россиян World Athletics не идет. Наших не зовут соревноваться даже в формате онлайн. И на настоящие этапы «Бриллиантовой лиги», если дай бог в августе-сентябре они возобновятся, не позовут тоже.

Ближайшее заседание Совета World Athletics состоится 29—30 июля . Там будет поставлен вопрос о полном исключении ВФЛА из числа членов. Очевидно, что к этому времени у ВФЛА даже не будет избранного президента. И если бы мы даже могли в теории поехать на заседание Совета и напрямую обратиться к членам, чтобы добиться какого-то сочувствия — то теперь это невозможно.

Но при этом решение об изгнании ВФЛА из числа членов — не в компетенции Совета. Совет может только поставить этот вопрос перед федерациями-членами World Athletics, а дальше уже — решать им. В числе членов World Athletics — 210 национальных федераций, многие из них нам симпатизируют. Но как показывает опыт, рассчитывать на большинство голосов не стоит. Практически в ста процентах случаев Конгресс поддерживает решения Совета. И тут вопрос только в отсрочке неизбежного: Совет будет уже в конце июля, а Конгресс — только в марте 2021-го.

Что изменится: ведь выступать Мария Ласицкене и остальные не могут и сейчас? Проблема в том, что статус временного отстранения, в котором ВФЛА пребывает сейчас, снимается одним росчерком пера. То есть в теории, наше возвращение могло бы случиться в любой момент. А вот если ВФЛА исключат полностью, тогда возвращение превратится долгий и сложный бюрократический процесс. На него могут уйти годы. А наши спортсмены без признанной национальной федерации станут, по сути, беженцами.