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16:56 (мск), источник: ТАСС

Юрченко официально покинет пост президента ВФЛА 28 июля

ТАСС, 16 июля. Евгений Юрченко снимет с себя полномочия президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) 28 июля. Об этом сообщает пресс-служба организации.

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Источник: РИА "Новости"

Юрченко объявил об отставке в понедельник, в этой должности он пребывал с 28 февраля нынешнего года.

В четверг состоялось заседание президиума ВФЛА. Первый вице-президент ВФЛА Алексей Плотников на заседании подтвердил факт добровольного снятия полномочий Юрченко с 28 июля. С 29 июля исполнять обязанности главы организации будет Плотников.

Сообщается, что президиум поручил вице-президенту организации Станиславу Бирюкову до 22 июля проработать календарь ВФЛА с учетом текущей эпидемиологической ситуации в регионах. Члены президиума также обсудили статус коммуникации ВФЛА с Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (World Athletics). Отмечается, что в связи со сложившейся ситуацией в ВФЛА было принято решение отправить в World Athletics соответствующее обращение.

Совет World Athletics в конце июля может принять решение о полном запрете для российских легкоатлетов выступлений на международных соревнованиях в любом статусе. Причиной этого является отказ ВФЛА выплатить в срок (до 1 июля 2020 года) штраф в размере $5 млн, который был наложен за причастность прежнего руководства организации к махинациям с документами прыгуна в высоту Данила Лысенко, подозреваемого в нарушении антидопинговых правил.

Совет также может дать рекомендацию конгрессу World Athletics полностью исключить ВФЛА из международной организации. В случае полного исключения ВФЛА сборная России по легкой атлетике может пропустить вторую Олимпиаду подряд.

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