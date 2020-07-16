Юрченко официально покинет пост президента ВФЛА 28 июля
ТАСС, 16 июля. Евгений Юрченко снимет с себя полномочия президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) 28 июля. Об этом сообщает
ТАСС, 16 июля. Евгений Юрченко снимет с себя полномочия президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) 28 июля. Об этом сообщает
Юрченко объявил об отставке в понедельник, в этой должности он пребывал с 28 февраля нынешнего года.
В четверг состоялось заседание президиума ВФЛА. Первый
Сообщается, что президиум поручил
Совет World Athletics в конце июля может принять решение о полном запрете для российских легкоатлетов выступлений на международных соревнованиях в любом статусе. Причиной этого является отказ ВФЛА выплатить в срок (до 1 июля 2020 года) штраф в размере $5 млн, который был наложен за причастность прежнего руководства организации к махинациям с документами прыгуна в высоту Данила Лысенко, подозреваемого в нарушении антидопинговых правил.
Совет также может дать рекомендацию конгрессу World Athletics полностью исключить ВФЛА из международной организации. В случае полного исключения ВФЛА сборная России по легкой атлетике может пропустить вторую Олимпиаду подряд.