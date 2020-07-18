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16:57 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Здесь ловить нечего». Матвей Волков — о переходе из России в Белоруссию

Рекордсмен мира среди юношей объяснил, почему его родители приняли решение переехать в другую страну.

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Один из самых перспективных легкоатлетов мира 16-летний Матвей Волков недавно взорвал информационное пространство. Стало известно, что спортсмен, установивший зимой по своему возрасту два мировых рекорда в прыжках с шестом, вместе с родителями переезжает из России в Белоруссию. И соревноваться отныне собирается именно под флагом этой страны. Причина понятна: наши легкоатлеты после невыплаты федерацией штрафа World Athletics бессрочно лишены возможности выступать даже под нейтральным статусом. При этом Волков никогда за российскую сборную не соревновался, так что ему не нужно разрешение на переход от ВФЛА и отсиживать трехлетний карантин.

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Квартиру в Иркутске сдаем или продаем, полностью переезжаем в Белоруссию

— Помните ваш первый разговор с родителями на тему переезда? — вопрос Матвею Волкову.

— Все случилось на почве того, что нам не давали тренироваться в связи с коронавирусом. Не пускали ни на один стадион. В других-то странах спортсмены продолжали подготовку. Вот отец и позвонил в Белоруссию — там атлеты могли готовиться без каких-либо проблем. Уже на следующий день ему перезвонил президент федерации Вадим Девятовский. Вскоре родители слетали туда, все посмотрели, им очень понравилось — и они решили, что нужно переезжать.

— Вы это восприняли абсолютно спокойно?

— Да.

Я же понимаю, что это мое будущее. А здесь ловить нечего. Жалко только, что все друзья и родственники остаются в Иркутске. В остальном — просто принимаю это как данность. Так сейчас нужно.

— Вы переезжаете с концами, или планируете жить на два города?

— Переезжаем по полной. Квартиру будем сдавать или продавать. Поедем в Минск на машине, чтобы там был транспорт.

— Из Иркутска далековато…

— Под 6000 км. Отец думал, что дня за три доедем. А потом мама сказала, что нужно брать котов, так что будет еще интереснее. Придется ехать дней пять-шесть.

— Не пугает?

— Я уже привык. На первенство России ехали с отцом из Волгограда в Смоленск одним днем. Там в районе 1400 км. Так что ничего страшного. Тем более, не я же за рулем.

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У меня будет двойное гражданство, вообще хочу быть гражданином мира

— Для вас было важно переехать именно в Белоруссию, где говорят на том же языке и схожий менталитет? Или поехали бы куда угодно?

— Я поехал бы туда, куда сказали родители. Они решили, что нужно в Минск. Окей. Им виднее.

— Мы недавно говорили с вице-чемпионом Европы Тимуром Моргуновым, и он сказал, что не сомневался в вашем переезде, но ожидал выбора в пользу другой страны. Более обеспеченной.

— Я не хочу быть привязанным к какой-то одной стране. Хочу быть гражданином мира.
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Мне нравится путешествовать. Мы все живем в одном мире, я не считаю, что территориальные границы имеют какое-то принципиальное значение. А что касается заработка, то существует не только господдержка. Главный источник дохода у топ-спортсмена — соревнования и личные контракты.

— Проясните для тех, кто не понял. Российское гражданство у вас остается?

— Да, у меня будет двойное гражданство.

— За что вы недавно яростно засаживали в Instagram какой-то паблик?

— Там написали, что-то вроде — волк не птица, а Беларусь — не заграница, и что я редкая птица, которая перелетела середину Днепра. Мне все эти метафоры не понравились. Это оскорбление моего выбора, выбора моих родителей. Написал ему личное сообщение, спросил: кто он? В ответ — улыбочка. Трусливо. Вот я и поставил человека на место, чтобы понял (и не только он): так про меня говорить не надо. И мой комментарий собрал почти столько же лайков, сколько его поганая публикация.

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— В соцсетях у вас по поводу истории с переходом — тотальная поддержка.

— Есть редкие индивидуумы, которые обвиняют в чем-то. Но они либо не в курсе ситуации, либо просто не дружат с головой. Еще раз. Я люблю места, в которых вырос. Своих родственников, друзей, живописную природу, Байкал. Но у меня есть цель и, если другого варианта мне не оставляют, готов многим пожертвовать. Если я просто смирюсь с нынешней безысходностью, мне будет просто неудобно перед людьми, которые в меня верят. Спортсмен прыгает и делает шоу ради людей. И я могу подарить самым разным людям много эмоций. Надо это делать, а не ждать у моря погоды.

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Думаю, скоро будут новые случаи переходов

— Рекорд Белоруссии — 6 метров. Высоко?

— Дмитрий Марков?

— Да.

— Конечно, высоко. Есть к чему стремиться.

— Вы на чемпионат Белоруссии, который пройдет в конце июля, успеваете?

— Этот летний сезон придется пропустить. Пока шесты приедут — будет уже конец августа. А без них я ничего сделать не смогу.

— Перенос Олимпиады на год лично для вас — плюс?

— Огромнейший! Мне это очень помогло. Как говорит отец, карантин пошел мне в жилы. В прыжках с шестом 16 и 17 лет — грандиозная разница. Так что настраиваюсь на Токио-2021.

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— Как бы вы коротко могли описать происходящее в российской легкой атлетике?

— Все плачевно. Прям очень плохо.

— Как выживать российским легкоатлетам вашего поколения?

— Думаю, в какой-то степени я могу послужить примером для своих коллег-соотечественников.

— Протопчете эту дорожку, и потом похожих историй будет много?

— Да. Это только начало. Думаю, скоро будут новые случаи переходов легкоатлетов из России в другие страны.

Владимир Иванов

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