«Здесь ловить нечего». Матвей Волков — о переходе из России в Белоруссию

Один из самых перспективных легкоатлетов мира 16-летний Матвей Волков недавно взорвал информационное пространство. Стало известно, что спортсмен, установивший зимой по своему возрасту два мировых рекорда в прыжках с шестом, вместе с родителями переезжает из России в Белоруссию. И соревноваться отныне собирается именно под флагом этой страны. Причина понятна: наши легкоатлеты после невыплаты федерацией штрафа World Athletics бессрочно лишены возможности выступать даже под нейтральным статусом. При этом Волков никогда за российскую сборную не соревновался, так что ему не нужно разрешение на переход от ВФЛА и отсиживать трехлетний карантин.

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Квартиру в Иркутске сдаем или продаем, полностью переезжаем в Белоруссию

— Помните ваш первый разговор с родителями на тему переезда? — вопрос Матвею Волкову.

— Все случилось на почве того, что нам не давали тренироваться в связи с коронавирусом. Не пускали ни на один стадион. В других-то странах спортсмены продолжали подготовку. Вот отец и позвонил в Белоруссию — там атлеты могли готовиться без каких-либо проблем. Уже на следующий день ему перезвонил президент федерации Вадим Девятовский. Вскоре родители слетали туда, все посмотрели, им очень понравилось — и они решили, что нужно переезжать.

— Вы это восприняли абсолютно спокойно?

— Да.

Я же понимаю, что это мое будущее. А здесь ловить нечего. Жалко только, что все друзья и родственники остаются в Иркутске. В остальном — просто принимаю это как данность. Так сейчас нужно.

— Вы переезжаете с концами, или планируете жить на два города?

— Переезжаем по полной. Квартиру будем сдавать или продавать. Поедем в Минск на машине, чтобы там был транспорт.

— Из Иркутска далековато…

— Под 6000 км. Отец думал, что дня за три доедем. А потом мама сказала, что нужно брать котов, так что будет еще интереснее. Придется ехать дней пять-шесть.

— Не пугает?

— Я уже привык. На первенство России ехали с отцом из Волгограда в Смоленск одним днем. Там в районе 1400 км. Так что ничего страшного. Тем более, не я же за рулем.

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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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У меня будет двойное гражданство, вообще хочу быть гражданином мира

— Для вас было важно переехать именно в Белоруссию, где говорят на том же языке и схожий менталитет? Или поехали бы куда угодно?

— Я поехал бы туда, куда сказали родители. Они решили, что нужно в Минск. Окей. Им виднее.

— Мы недавно говорили с вице-чемпионом Европы Тимуром Моргуновым, и он сказал, что не сомневался в вашем переезде, но ожидал выбора в пользу другой страны. Более обеспеченной.

— Я не хочу быть привязанным к какой-то одной стране. Хочу быть гражданином мира.

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Мне нравится путешествовать. Мы все живем в одном мире, я не считаю, что территориальные границы имеют какое-то принципиальное значение. А что касается заработка, то существует не только господдержка. Главный источник дохода у топ-спортсмена — соревнования и личные контракты.

— Проясните для тех, кто не понял. Российское гражданство у вас остается?

— Да, у меня будет двойное гражданство.

— За что вы недавно яростно засаживали в Instagram какой-то паблик?

— Там написали, что-то вроде — волк не птица, а Беларусь — не заграница, и что я редкая птица, которая перелетела середину Днепра. Мне все эти метафоры не понравились. Это оскорбление моего выбора, выбора моих родителей. Написал ему личное сообщение, спросил: кто он? В ответ — улыбочка. Трусливо. Вот я и поставил человека на место, чтобы понял (и не только он): так про меня говорить не надо. И мой комментарий собрал почти столько же лайков, сколько его поганая публикация.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CCqoXuNBRJt/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CCqoXuNBRJt/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CCqoXuNBRJt/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от SBORBEG (@sborbeg)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-07-15T14:29:07+00:00">15 Июл 2020 в 7:29 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— В соцсетях у вас по поводу истории с переходом — тотальная поддержка.

— Есть редкие индивидуумы, которые обвиняют в чем-то. Но они либо не в курсе ситуации, либо просто не дружат с головой. Еще раз. Я люблю места, в которых вырос. Своих родственников, друзей, живописную природу, Байкал. Но у меня есть цель и, если другого варианта мне не оставляют, готов многим пожертвовать. Если я просто смирюсь с нынешней безысходностью, мне будет просто неудобно перед людьми, которые в меня верят. Спортсмен прыгает и делает шоу ради людей. И я могу подарить самым разным людям много эмоций. Надо это делать, а не ждать у моря погоды.

Думаю, скоро будут новые случаи переходов

— Рекорд Белоруссии — 6 метров. Высоко?

— Дмитрий Марков?

— Да.

— Конечно, высоко. Есть к чему стремиться.

— Вы на чемпионат Белоруссии, который пройдет в конце июля, успеваете?

— Этот летний сезон придется пропустить. Пока шесты приедут — будет уже конец августа. А без них я ничего сделать не смогу.

— Перенос Олимпиады на год лично для вас — плюс?

— Огромнейший! Мне это очень помогло. Как говорит отец, карантин пошел мне в жилы. В прыжках с шестом 16 и 17 лет — грандиозная разница. Так что настраиваюсь на Токио-2021.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B9MZqMcozww/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B9MZqMcozww/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B9MZqMcozww/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Matthew Volkov (@matt_volkov)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-03-01T14:06:23+00:00">1 Мар 2020 в 6:06 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Как бы вы коротко могли описать происходящее в российской легкой атлетике?

— Все плачевно. Прям очень плохо.

— Как выживать российским легкоатлетам вашего поколения?

— Думаю, в какой-то степени я могу послужить примером для своих коллег-соотечественников.

— Протопчете эту дорожку, и потом похожих историй будет много?

— Да. Это только начало. Думаю, скоро будут новые случаи переходов легкоатлетов из России в другие страны.