«Здесь ловить нечего». Матвей Волков — о переходе из России в Белоруссию
Рекордсмен мира среди юношей объяснил, почему его родители приняли решение переехать в другую страну.
Рекордсмен мира среди юношей объяснил, почему его родители приняли решение переехать в другую страну.
Один из самых перспективных легкоатлетов мира 16-летний Матвей Волков недавно взорвал информационное пространство. Стало известно, что спортсмен, установивший зимой по своему возрасту два мировых рекорда в прыжках с шестом, вместе с родителями переезжает из России в Белоруссию. И соревноваться отныне собирается именно под флагом этой страны. Причина понятна: наши легкоатлеты после невыплаты федерацией штрафа World Athletics бессрочно лишены возможности выступать даже под нейтральным статусом. При этом Волков никогда за российскую сборную не соревновался, так что ему не нужно разрешение на переход от ВФЛА и отсиживать трехлетний карантин.
— Помните ваш первый разговор с родителями на тему переезда? — вопрос Матвею Волкову.
— Все случилось на почве того, что нам не давали тренироваться в связи с коронавирусом. Не пускали ни на один стадион. В
— Вы это восприняли абсолютно спокойно?
— Да.
Я же понимаю, что это мое будущее. А здесь ловить нечего. Жалко только, что все друзья и родственники остаются в Иркутске. В остальном — просто принимаю это как данность. Так сейчас нужно.
— Вы переезжаете с концами, или планируете жить на два города?
— Переезжаем по полной. Квартиру будем сдавать или продавать. Поедем в Минск на машине, чтобы там был транспорт.
— Из Иркутска далековато…
— Под 6000 км. Отец думал, что дня за три доедем. А потом мама сказала, что нужно брать котов, так что будет еще интереснее. Придется ехать дней
— Не пугает?
— Я уже привык. На первенство России ехали с отцом из Волгограда в Смоленск одним днем. Там в районе 1400 км. Так что ничего страшного. Тем более, не я же за рулем.
— Для вас было важно переехать именно в Белоруссию, где говорят на том же языке и схожий менталитет? Или поехали бы куда угодно?
— Я поехал бы туда, куда сказали родители. Они решили, что нужно в Минск. Окей. Им виднее.
— Мы недавно говорили с
— Я не хочу быть привязанным к
какой-тоодной стране. Хочу быть гражданином мира.
Мне нравится путешествовать. Мы все живем в одном мире, я не считаю, что территориальные границы имеют
— Проясните для тех, кто не понял. Российское гражданство у вас остается?
— Да, у меня будет двойное гражданство.
— За что вы недавно яростно засаживали в Instagram
— Там написали,
— В соцсетях у вас по поводу истории с переходом — тотальная поддержка.
— Есть редкие индивидуумы, которые обвиняют в
— Рекорд Белоруссии — 6 метров. Высоко?
— Дмитрий Марков?
— Да.
— Конечно, высоко. Есть к чему стремиться.
— Вы на чемпионат Белоруссии, который пройдет в конце июля, успеваете?
— Этот летний сезон придется пропустить. Пока шесты приедут — будет уже конец августа. А без них я ничего сделать не смогу.
— Перенос Олимпиады на год лично для вас — плюс?
— Огромнейший! Мне это очень помогло. Как говорит отец, карантин пошел мне в жилы. В прыжках с шестом 16 и 17 лет — грандиозная разница. Так что настраиваюсь на Токио-2021.
— Как бы вы коротко могли описать происходящее в российской легкой атлетике?
— Все плачевно. Прям очень плохо.
— Как выживать российским легкоатлетам вашего поколения?
— Думаю, в
— Протопчете эту дорожку, и потом похожих историй будет много?
— Да. Это только начало. Думаю, скоро будут новые случаи переходов легкоатлетов из России в другие страны.
Владимир Иванов