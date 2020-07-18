Вице-чемпион Европы легкоатлет Моргунов рассматривает вариант переезда из России
МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Прыгун с шестом Тимур Моргунов, выигравший на чемпионате Европы 2018 года в Берлине серебряную награду с результатом 6,00 м,
МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Прыгун с шестом Тимур Моргунов, выигравший на чемпионате Европы 2018 года в Берлине серебряную награду с результатом 6,00 м,
Моргунов последний раз выступал за сборную России в 2015 году на чемпионате Европы среди юниоров, где занял пятое место. Спортсмен имеет квалификационный норматив для выступления на Олимпиаде в Токио, в конце августа 2018 года он стал победителем финала Бриллиантовой лиги. Сезон-2019 Моргунов фактически пропустил
«Сейчас я занимаюсь вопросами возможного переезда Тимура из России и выясняю, нужно ли ему в случае смены спортивного гражданства отбывать трехлетний карантин, — сказала Назарова. — Будет ли его новой страной Белоруссия? Признаюсь, это государство есть в нашем списке, как и Казахстан со Словакией, но делать свой выбор Тимур будет только тогда, когда прояснится ситуация с карантином и станет окончательно ясно, что ВФЛА ждут еще более жесткие санкции».
Ранее о намерении переехать в Белоруссию российского шестовика Матвея Волкова вместе с родителями рассказал отец спортсмена Константин Волков. 29 февраля в Москве
Летом 2018 года Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) приняла решение разрешить спортсменам переходы один раз в карьере, причем атлет не должен быть младше 20 лет.
Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций в конце июля может принять решение о полном запрете для российских спортсменов выступать на международных соревнованиях в любом статусе. Причиной такого решения может стать отказ Всероссийской федерации легкой атлетики выплатить в срок (до 1 июля 2020 года) штраф размером $5 млн, который был наложен за причастность ВФЛА к махинациям с документами легкоатлета Данила Лысенко, подозреваемого в нарушении антидопинговых правил.
Нельзя исключать и того, что совет будет рекомендовать конгрессу World Athletics полностью исключить ВФЛА из международной федерации. В случае полного исключения ВФЛА сборная России по легкой атлетике может пропустить вторую для себя Олимпиаду.