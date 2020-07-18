Вице-чемпион Европы легкоатлет Моргунов рассматривает вариант переезда из России

Источник: РИА "Новости"

Моргунов последний раз выступал за сборную России в 2015 году на чемпионате Европы среди юниоров, где занял пятое место. Спортсмен имеет квалификационный норматив для выступления на Олимпиаде в Токио, в конце августа 2018 года он стал победителем финала Бриллиантовой лиги. Сезон-2019 Моргунов фактически пропустил из-за травм. В феврале 2020 года легкоатлет занял первое место на зимнем чемпионате России.

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«Сейчас я занимаюсь вопросами возможного переезда Тимура из России и выясняю, нужно ли ему в случае смены спортивного гражданства отбывать трехлетний карантин, — сказала Назарова. — Будет ли его новой страной Белоруссия? Признаюсь, это государство есть в нашем списке, как и Казахстан со Словакией, но делать свой выбор Тимур будет только тогда, когда прояснится ситуация с карантином и станет окончательно ясно, что ВФЛА ждут еще более жесткие санкции».

Ранее о намерении переехать в Белоруссию российского шестовика Матвея Волкова вместе с родителями рассказал отец спортсмена Константин Волков. 29 февраля в Москве Волков-младший прыгнул на 5,50 м и установил мировое достижение для спортсменов своего возраста (до 16 лет).

Летом 2018 года Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) приняла решение разрешить спортсменам переходы один раз в карьере, причем атлет не должен быть младше 20 лет.

Согласно Олимпийской хартии, спортсмен, сменивший спортивное гражданство, перед выступлением на Олимпиаде за другую страну должен отбыть трехлетний карантин, если национальные федерации не договорятся между собой.

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В ожидании санкций

Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций в конце июля может принять решение о полном запрете для российских спортсменов выступать на международных соревнованиях в любом статусе. Причиной такого решения может стать отказ Всероссийской федерации легкой атлетики выплатить в срок (до 1 июля 2020 года) штраф размером $5 млн, который был наложен за причастность ВФЛА к махинациям с документами легкоатлета Данила Лысенко, подозреваемого в нарушении антидопинговых правил.