Хамовнический суд Москвы не принял иск тренера Попова к ВФЛА на лишение лицензии

Президиум ВФЛА 6 марта принял решение, руководствуясь положением о лицензировании тренеров, отозвать тренерские лицензии у трех специалистов. В их числе оказался пермский тренер по бегу Попов, который работал с ранее дисквалифицированными Татьяной Фировой, Екатериной Шарминой и Андреем Белоконем. Согласно положению, пятилетнее лишение лицензии должно последовать в том случае, если более одного воспитанника у тренера в течение двухлетнего периода были дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил.

«У меня есть информация, что в принятии иска отказано. Но нужно дождаться определения, в котором будут указаны причины. В принципе, нами все было сделано: оплачена пошлина, оформлены необходимые документы», — сообщил Чеботарев. Иск Попова к ВФЛА был зарегистрирован в суде 2 июля.

Согласно положению ВФЛА по лицензированию тренеров, специалисты, не имеющие лицензию, не могут быть включены в заявочный лист команды в должности тренера во время проведения соревнований календаря ВФЛА, а также не могут быть указаны в стартовых или итоговых протоколах соревнований.