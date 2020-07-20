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13:32 (мск), источник: ТАСС

Хамовнический суд Москвы не принял иск тренера Попова к ВФЛА на лишение лицензии

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Хамовнический суд Москвы отказал тренеру Сергею Попову в принятии иска к Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), которая приняла решение лишить его на пять лет тренерской лицензии за работу с ранее дисквалифицированными спортсменами. Об этом ТАСС сообщил адвокат Попова Александр Чеботарев.

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Президиум ВФЛА 6 марта принял решение, руководствуясь положением о лицензировании тренеров, отозвать тренерские лицензии у трех специалистов. В их числе оказался пермский тренер по бегу Попов, который работал с ранее дисквалифицированными Татьяной Фировой, Екатериной Шарминой и Андреем Белоконем. Согласно положению, пятилетнее лишение лицензии должно последовать в том случае, если более одного воспитанника у тренера в течение двухлетнего периода были дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил.

«У меня есть информация, что в принятии иска отказано. Но нужно дождаться определения, в котором будут указаны причины. В принципе, нами все было сделано: оплачена пошлина, оформлены необходимые документы», — сообщил Чеботарев. Иск Попова к ВФЛА был зарегистрирован в суде 2 июля.

Согласно положению ВФЛА по лицензированию тренеров, специалисты, не имеющие лицензию, не могут быть включены в заявочный лист команды в должности тренера во время проведения соревнований календаря ВФЛА, а также не могут быть указаны в стартовых или итоговых протоколах соревнований.

В Хамовническом суде в настоящее время рассматриваются апелляции двух специалистов, ранее лишенных ВФЛА тренерских лицензий. Судебные заседания по искам тренеров по спортивной ходьбе Сергея Никитина и Вячеслава Головина должны состояться 20 июля.

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