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16:51 (мск), источник: ТАСС

Чемпион мира в беге на 1 500 м Манангои отстранен за нарушение антидопинговых правил

ТАСС, 23 июля. Независимый легкоатлетический орган Athletics Integrity Unit (AIU) временно отстранил кенийского бегуна Элайджу Манангои за нарушение правил предоставления информации о местонахождении. Об этом сообщает пресс-служба AIU.

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Источник: AFP 2020

Также сообщается о временном отстранении марафонца из Кении Патрика Силе, который обвиняется в отказе от сдачи допинг-пробы.

Кенийская марафонка Мерси Кибарус дисквалифицирована на восемь лет за обнаружение запрещенных веществ. Срок дисквалификации отсчитывается с 5 декабря 2019 года. За аналогичное нарушение на два года отстранен кенийский марафонец Кеннет Кипроп, наказание отсчитывается с 25 февраля 2020 года. Кипроп в 2012 году стал чемпионом Африки в забеге на 10 тыс. метров.

Все результаты бегуньи Натальи Ивонинской, показанные с 6 августа 2012 года по 5 августа 2014 года, аннулированы. Ивонинская уже отбывает двухлетнюю дисквалификацию с 26 октября 2018 года. Спортсменка из Казахстана специализируется в беге на спринтерские дистанции с препятствиями. На чемпионате Азии 2011 года она выиграла бронзовую медаль в беге на 100 метров с барьерами.

Манангои в 2017 году стал чемпионом мира в беге на 1500 метров, на этой же дистанции он стал серебряным призером мирового турнира 2015 года.

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